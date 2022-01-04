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5G2/260

美國威瑞森與AT&T允延後推5G 暫解航安疑慮僵局

2022/1/4 15:10
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國電信巨擘威瑞森通訊公司（Verizon）與AT&T今晚表示，已同意延後兩週推出C頻段頻譜5G無線網路服務，化解可能自本週起導致航班中斷的航空安全僵局。

白宮、航空業者與航空工會向威瑞森與AT&T公司施壓，要求延後部署C頻段頻譜，因為航空業者擔憂5G（第5代行動通訊技術）可能會干擾無線電高度計等敏感航空電子設備，進而打亂航班。

威瑞森與AT&T同意將C頻段頻譜布建日期延至1月19日。威瑞森表示，同意延後開通C頻段兩週，但一定「會在1月為美國帶來改變局面的5G網路」。AT&T則表示，是應運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）要求，同意延後部署5G。

AT&T說：「我們知道航空安全與5G可以共存，我們有信心，未來的進一步合作與技術評估將可化解任何問題。」

未來兩週，監管機關、航空公司與無線電信業者將探討如何把飛航作業所受干擾可能性降至最低。

今天稍早，代表美國航空業者、飛機製造商與機場的團體敦促白宮出手干預，要無線電信業者推遲使用C頻段頻譜。電信業者在政府拍賣時以800億美元取得C頻段頻譜。

新的5G無線網路服務原定1月5日上路，AT&T與威瑞森執行長昨天拒絕基於航空安全疑慮而延後推出5G無線服務的要求，但提議暫時採用新的保護措施。

布塔朱吉與美國聯邦航空總署（FAA）署長狄克森（Steve Dickson）是在上月31日要求AT&T執行長史丹奇（John Stankey）與威瑞森執行長衛翰思（Hans Vestberg）將5G開通日期延後最長兩週。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110104

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