台灣大哥大併台灣之星開啟電信新時代 業者分析：低價吃到飽將消失

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（中央社記者江明晏台北3日電）台灣大哥大宣布將與台灣之星合併，為電信新三國時代揭開序幕。電信業高層分析，4G時期加入的新股東陸續退場，未來市場很難再出現新品牌，台灣低資費、便宜吃到飽的生態恐不復見。

趕在2021年最後一個上班日，台灣大哥大宣布將以發行新股方式與台灣之星合併，組成「5G台灣隊」，等於一口氣縮小與市場龍頭中華電信的用戶數差距，並取得5G企業專網建設的直達車票，讓電信版圖配置大風吹。

電信高層私下對中央社記者表示，當初遠傳牽手亞太電信時，台灣之星的存在就成為「關鍵少數」；如今「台台併」從猜測到變成定局，揭示電信市場將由過去「三大兩小」邁向「新三國」的局面，也應證電信市場「分久必合」的宿命。

他進一步分析，4G時代加入電信市場的鴻海、頂新魏家等新玩家，都陸續想出場或真的出場，顯示「不夠專業、資本不夠強，真的不要輕易入場」，畢竟電信業本質上就是規模經濟，又是特許行業，加上市場過度飽和，新品牌存在空間很小，「未來電信市場要出現新品牌的機率很低，畢竟贏的可能性太小了」。

電信高層認為，在目前三雄重新鼎立的狀況下，台灣電信低資費、便宜吃到飽的生態將不復見，「畢竟大家都經歷過499吃到飽殺價競爭的苦果」；雖然習慣低資費的消費者很難接受，但長久下來，是產業能回歸「價值」、跳脫「價格」發展的契機，形成產業健康循環，消費者也能從更多的加值服務獲得良好體驗，應該正向看待。

觀察市面上5G吃到飽資費，中華電信、台灣大、遠傳及亞太電信的5G吃到飽門檻都是月繳1399元起，僅有台灣之星是5G上網吃到飽月繳999元。

由於台灣之星是電信業中唯一打出「終身約」的業者，台灣大總經理林之晨先前在合併記者會上已表明，「會履行雙方合約」，保障台灣之星用戶權益，但對台灣大而言，如何弭平既有用戶的「資費落差」，也是必須解決的問題。

不過，台灣之星觀察，目前並沒有從業績端看到大幅的用戶成長，顯示暫時沒有太多用戶想趁著合併前搶便宜。（編輯：張良知）1110103