「台台併」成形 亞太電陳鵬：對大家都是好事【專訪】

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（中央社記者江明晏、蘇思云台北7日電）台灣之星成功求親台灣大哥大，亞太電信成了電信市場上的關鍵少數，董事長陳鵬坦言不意外，「產業秩序將變好，對大家都是好事」，但強調亞太電經營方向不能以出售為目標。

2021年最後一個上班日，台灣大宣布合併台灣之星，一口氣縮小與市場龍頭中華電信的用戶數差距；而亞太電信早在2020年9月與遠傳電信簽約3.5GHz頻段共頻共網20年，形成另一大陣營。電信產業彼此競合，將由過去的「三大兩小」邁向「新三國」，更印證電信市場「分久必合」的宿命。

面對「台台併」成形，亞太電董事長陳鵬接受中央社專訪時坦言，知道消息的第一時間感受是，「兩家業者合併，是他們的事，我們樂觀其成；對於亞太來說，我們還是得把自己的事情做好。」

「台灣電信業者幾乎是全球密度最高，國內門號數已達2900萬人，遠超過2300萬人口，等於平均一個人擁有近1.3個門號。」陳鵬說明，國內電信市場過度飽和，加上前幾年又上演傷筋挫骨的「499之亂」；亞太電信沒辦法跟三大電信競爭，又有台灣之星針鋒相對，處境很艱難，合併後意味著「產業秩序將變好，對大家都是好事」。

業者分析，電信是重資本產業，頻譜資源左右行動網路品質的優劣，無怪乎頻譜標金動輒飆上千億天價，後續還有網路建設與設備攤提等沉重負荷；在銀彈四射的戰場上，用戶數規模只有200多萬的小業者生存空間有限，夾縫求生的台灣之星、亞太電信至今都在虧損。

和遠傳更近一步？ 陳鵬：操之不在我

5G頻譜競標時，台灣之星與亞太電信採取不同策略。台灣之星狠砸新台幣197.08億元拿下40MHz頻寬，取得5G入場券；亞太電信則選擇退出重兵部署的3.5GHz戰場，之後伺機與遠傳合作5G共頻共網。

「和遠傳的合作很單純，就是為了生存」，陳鵬說明，5G資本支出倍數增加，加上首波政府釋出5G頻譜資源有限，基地台又相當耗電，基礎建設需聰明投資。業者可以更有效運用資源，投入差異化服務，增加附加價值；同時達到節能減碳，在推動ESG及減碳方面做了良好示範。

而在台灣之星與台灣大結親後，亞太電信成為市場上唯一的「關鍵少數」，未來是否與遠傳走得更近、甚至合併。陳鵬表示，只能說會秉持合約往下走，「但亞太電還是要把自己做好，不能老是期待別人做什麼」。他進一步說，「合併事情是操之在人、不是操之在我；亞太電經營方向不能以出售為目標，如果沒有，也要活下去。」

依照亞太電與遠傳雙方簽訂的合約，2022年6月底前，亞太電大股東鴻海將讓出部分亞太電持股予遠傳，屆時，遠傳將與鴻海並列亞太電第一大股東，各持有23.8%股權。

倘若遠傳持股亞太電超過15%，在頻譜競標會視為同一家，陳鵬表示，這意味著亞太電不會、也不能參與下一次5G競標。

亞太電與敵為友？ 陳鵬：競爭與合作界線很模糊

最初，亞太電信4G借網的對象是台灣大哥大，5G時代則與遠傳換股合作5G共頻共網，近期更宣布賣出多餘的900MHz頻譜給中華電信，以獲得3G CSFB語音的服務，在針鋒相對的電信業者中，亞太電信和對手有著複雜矛盾的競合關係。

「競爭跟合作有時候很模糊」，陳鵬舉例，就像大股東鴻海和其他筆電業者一樣，鴻海供應它們連接器、電路板，但同時間鴻海也去做筆電、變成競爭對手；對亞太電信來說，每次策略合作「都只是在遇到困境時，去找到解法」。

低價吃到飽將消失？ 陳鵬：資費靈活、產業健康

台灣之星消失後，市場產業競爭強度大幅下降，消費者擔憂未來低價吃到飽恐會消失。

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對此，陳鵬表示，現在亞太電網路門市的4G 299吃到飽單門號資費還是存在，但不諱言「吃到飽是競爭下產生的東西」，未來大家可能會慢慢調整，畢竟吃到飽不會有什麼好應用、好發展。

他期待，市場上的對手都以靈活應變、滿足消費者需求的資費出發，而不是陷入價格競爭。例如用戶用手機看球賽時，可以把未來兩小時速率提升、看完再調回來，認為「資費應該要很靈活，電信商品可以多元化」，產業就會很健康。（編輯：張良知）1110207