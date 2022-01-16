電信業重回三強鼎立 「台台併」3挑戰待解

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（中央社記者江明晏台北16日電）台灣大哥大將合併台灣之星，帶動國內電信市場迎向「新三國」時代。業界剖析，「台台併」要發揮效益，還有資費、技術、法規等3大挑戰待解。

趕在2021年最後一個上班日，台灣大哥大宣布將以發行新股方式與台灣之星合併，組成「5G台灣隊」，一口氣縮小與市場龍頭中華電信的用戶數差距，並取得5G企業專網建設的直達車票，讓電信版圖配置大風吹，電信市場也將重新走向三強鼎立局面，至今仍是火線話題。

業界人士評論，「台台併」合併的效益要全數發揮，仍有資費、技術、法規等三大挑戰待解決。

以資費方面而言，台灣大哥大承諾台灣之星用戶權益不變，且雙方合併後將有近980萬用戶，結合momo購物、台灣大寬頻等集團實力，更有助於推動好速成雙、mo幣多、Disney+ 等獨家方案，可望發揮更強大的綜效。

但業界人士認為，台灣之星主打低價吃到飽，推估有超過6成的用戶每月帳單金額在新台幣500元以下，恐面臨既有用戶資費落差造成的相對剝奪感；而非終身型的用戶，未來也可能因月租費漲價而「跳槽」，削弱「台台併」原先用戶規模加乘的效益。因此，未來台灣大如何設定資費，必須要有很大的智慧。

第二，台灣大與台灣之星的5G頻譜加總達到100MHz，為目前業界之冠；但業界人士分析，這兩家的頻譜位置被中華電信與遠傳電信的頻譜區隔在最左右的兩側，也就是市場比喻的「魚頭」與「魚尾」，因此目前尚受到天線設備技術的限制，要透過CA（載波聚合）結合，推估至少還要一年以上。

此外，台灣大將透過取得台灣之星的40MHz頻譜發展企業專頻，除了需考慮專網生態系何時成熟的問題外，剩餘60MHz就得給台灣大和台灣之星的所有5G用戶使用，網路使用資源還是會被擠壓。

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第三，台灣大哥大與台灣之星合併後，1GHz以下總頻寬達60MHz，比法規1/3上限多了10MHz，按照規範必須繳回多餘頻譜；但市場也有聲音，盼主管機關開放特例。

但業界人士認為，1GHz以下的頻譜覆蓋範圍廣、穿透力強，對於消費者體驗有決定性的影響，若主管機關開出特例，對於市場公平競爭傷害非常大，也形同宣告「只要透過併購，就能擁有超過規則限制的頻譜數量」，未來競標時恐難避免「頻譜蟑螂」，不利電信產業健全發展。（編輯：張良知）1110116