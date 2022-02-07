最年輕電信董事長 陳鵬撕掉亞太電舊標籤【專訪】

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北7日電）亞太電信力甩舊標籤，董事長陳鵬表示，與遠傳電信合作5G共頻共網後，亞太電5G網路品質大躍升，今年將力拚5G戶數倍增；陳鵬對內也進行組織改造，盼「集眾人智慧」經營公司。

2021年8月，有財務背景、曾協助呂芳銘在草創時期開台4G的陳鵬，正式接任亞太電信董座，52歲的他自詡為「最年輕的電信董事長」。由於電信業競爭激烈、資本支出龐大，亞太電累計虧損已逾新台幣300億元，但他在接受中央社專訪時談到，不認為亞太電是「燙手山芋」，看好前人打下基礎後，營運狀況正逐步改善。

亞太電信正透過2方向改善體質，第一，減少成本費用，以靈活的頻譜政策，包括與遠傳合作5G共頻共網、轉賣頻譜給中華電信等，有效減少攤提費用。第二，衝刺營收、拉抬平均每戶貢獻金額（ARPU），並增加非傳統電信業務，2021年物聯網服務營收年成長達50%，今年新經濟營收拚倍增。

陳鵬表示，短期先設定稅息前折舊攤提前獲利（EBITDA）達到10億元，預估明年有望達標，「這意味著亞太電活過來了。」等到財報現金流持續擴大，未來隨著折舊攤提結束，就有機會轉虧為盈。

「星巴克賣的是氣氛」 鴻海劉揚偉助亞太電找定位

鴻海7年前入主亞太電信，陳鵬坦言，大股東鴻海本業是硬體代工，併購亞太電後並沒有產生預期的效益。鴻海集團董事長劉揚偉也親自帶亞太電團隊「找定位」，他曾舉例「星巴克不是賣咖啡、賣的是氣氛」，如果用單純賣咖啡的思維，沒辦法打敗競爭對手。

「每個企業都必須思考自己到底是賣什麼樣的產品，不然找錯方向，恐怕只會累死自己。」陳鵬認為，亞太電現在透過與遠傳合作3.5GHz頻段5G共頻共網，用戶將享有80MHz大頻寬的5G世界級網速，目前全台網路人口涵蓋率已達80%，極速理論峰值達1Gbps。

他進一步說明，亞太電過去讓人詬病的就是網路品質，「現在要撕掉過去不好的標籤」，讓消費者清楚知道「亞太不一樣了」；但他也知道，市場極度競爭，短時間內亞太電很難大規模衝刺用戶，目標放在今年5G用戶數倍增。

放眼未來，鴻海更想攜手亞太電加入「元宇宙」行列，陳鵬說，在這塊市場，鴻海與亞太電信將分工硬體與服務的角色，儘管預估2年後商機才會真正發酵，可以肯定的是「亞太電不能缺席」。

「集眾人智慧」經營 陳鵬注入企業新文化

除了透過網路架構的升級，積極翻轉消費者印象外，亞太電對內也進行組織改造，並注入企業文化新氣象。

亞太電總經理由陳鵬兼任，並與行銷、法規2位副總經理共同分擔決策重責。他表示，目的是希望高階主管扛起責任，員工也不只是等著上面指令行事，可透過討論方式給解方，從中找到工作的成就感，換言之，是「集眾人智慧」來經營公司。

台灣許多企業都有加班文化，陳鵬則期許員工快樂工作，除了鼓勵員工持續學習進修外，他也盡量減少開會頻率與縮短開會時間，希望讓員工做事更有效率，「每個人若可以提升一成生產力，就是整體工作戰力的提升。」（編輯：張良知、楊凱翔）1110207