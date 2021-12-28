台新：明年經濟換擋 不至於發生停滯性通膨

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（中央社記者吳佳蓉台北28日電）展望2022年全球經濟，台新銀行預估，通膨不會是短期現象，但不至於出現停滯性通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策勢必將轉鷹，但明年上半年可能遇景氣回調，將先停看聽，至下半年才啟動升息。

台新銀行今天舉辦投資趨勢論壇台北場，聚焦預測2022全年球經濟情勢及投資趨勢。

台新銀行執行副總經理黃培直指出，市場往2022年邁進，將持續兩極化的發展態勢，挑選投資標的眼光，對報酬率高低將有極大影響，此外，明年將新增兩項新變數，包含通膨及低利時代結束、全球啟動升息步調。

針對通膨展望，台新投顧總經理李鎮宇認為，通膨不會是短期現象，美國受到油價上漲、汽車產業供應出現瓶頸、房價上漲帶動房租上漲因素影響，預估明年消費者物價指數（CPI）將持續上升。

李鎮宇分析，通膨現象可細分為三種，第一種為「資金通膨」，是三種中最好掌控的，可藉由美國聯準會（Fed）購債、利率政策來調控，但第二種碳定價影響下的「綠色通膨」、第三種因半導體報價攀升造成的「矽通膨」，很難靠升息等手段緩解，影響將更長遠。

至於市場擔憂2022年（明年）將出現停滯性通膨，李鎮宇認為，「看起來不至於」，明年上半年景氣將進入這波大循環中的中期調整，加上今年基期偏高，明年經濟可能放緩，從過去經驗來看，面臨這樣的經濟換擋期，市場通常會很恐慌。

但美國明年將推出1.2兆美元的基礎建設法案，有財政政策支撐，經濟應不至於衰退，加上美國失業率並未飆高，反而在大辭職潮、大退休潮下呈現缺工，因此預估不會有停滯性通膨發生。

不過，因通膨問題仍在，李鎮宇預估，Fed明年態度一定會轉鷹，但上半年若遇景氣回調，Fed將先停看聽，在下半年才啟動升息腳步。

在全球整體景氣方面，李鎮宇預期，雖然短期將放緩，但2022年全年景氣長線仍看升，股市將在明年上半年出現震盪後再回升。台灣部分，估明年外需將由熱轉溫，經濟成長動能將由內需接力，動能來自五倍券刺激、廠商擴增產能、5G網路、綠能設施加速佈建及半導體擴廠趨勢。

在投資策略方面，台新銀行資深副總經理劉熾原建議，可以「穩核心、追成長」2套策略來進行資產配置，同時著重股市、債市，並聚焦長期趨勢以追求成長，如受惠物價上漲的金融、不動產投資信託（REITs）、能源等題材，或是元宇宙或ESG（環境保護、社會責任、公司治理）等新經濟概念。（編輯：楊凱翔）1101228