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中華電整合3大功能 5G交通應用獲獎

2021/12/17 21:13（12/17 22:37 更新）
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台灣物聯網協會17日舉辦2021全球物聯網與智慧服務大會，中華電信獲得第3屆全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎。（中華電提供）
台灣物聯網協會17日舉辦2021全球物聯網與智慧服務大會，中華電信獲得第3屆全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎。（中華電提供）
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（中央社記者吳家豪台北17日電）台灣物聯網協會今天舉辦2021全球物聯網與智慧服務大會，中華電信「5G車路雲整合解決方案」將車聯網、智慧交控、科技執法與人工智慧（AI）應用於交通相關場域，獲得第3屆全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎。

中華電信透過新聞稿說明，此次獲獎的5G車路雲整合解決方案包括車聯網、智慧交控、科技執法與AI應用等3項主要功能。

在車聯網方面，提供商用車隊、機車車隊、物流業者、公車營運及新一代電動自駕車業者等車隊管理服務。

智慧交控部分，結合多元交通資訊蒐集與多元感測資訊融合，可即時依據交通流量，進行跨區域號誌協控，改善區域交通壅塞問題。

科技執法與AI應用面向，以中華電信自主研發影像辨識核心技術，在全台港區建置自動化門哨車道，協助港務單位進行貨櫃聯結車自動化管制作業。

中華電信表示，5G車路雲整合解決方案有利於中央及地方政府推動先進智慧交通服務，提供民眾便捷用路環境。未來將持續透過5G高頻寬、低延遲特色，打造智慧車路雲創新服務，協助改善交通壅塞情況，進而降低空氣污染、提升環境品質，打造更安全的智慧交通城市。（編輯：楊蘭軒）1101217

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