轉接未登記電信事業者話務 NCC罰三通網10萬元

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（中央社記者蘇思云台北28日電）NCC今天表示，接到刑事警察局提供去年9月詐騙電話清單調查話務路由時，發現三通網轉接未登記為電信事業的元豐昌公司語音服務，違反電信管理法規定，開罰三通網新台幣10萬元，限期2週內改善。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿說明，利用市話與手機通訊已是社會運作的日常現象，語音服務攸關社會治安狀況，電信事業接續或轉接他人提供之語音服務時，應依電信管理法第13條第5項規定，確實查證語音訊務來源公司已登記為電信事業，避免傳遞來源不明的語音訊務。

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NCC官員解釋，平常撥打電話通常是業者交換機直接轉出去給受話端，此案是發生在市話比較少見的「兩段式撥話」。民眾先撥到元豐昌代表號、進去按一組密碼後，再輸入撥打電話對象，後續由三通網把話務轉給受話端，三通網依法要稽核相關對象，確認話務來源必須是電信事業才行，這次調查發現違反規定，因此開罰。

NCC強調，持續跟電信業公私協力，實施一系列措施預防及減少電信詐騙，包括攔阻與警示國際來話、防堵詐欺簡訊措施，並與檢警機關密切合作落實詐欺犯罪危害防制條例各項規定。民眾如有接獲可疑來電，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉或報案，以避免遭受詐騙。（編輯：林興盟）1140528