政院：重提NCC委員 去年提名人選已函請立院撤回

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（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院今天表示，去年提名的4位國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，迄未能完成立法院同意後的任命作業，行政院刻正研提新提名人選，並請立法院同意撤回原提名名單。

政院人士昨天指出，NCC新提名委員名單已經確定，與過往所提名單也有不同，感謝被提名人願意進入政府部門肩負重任，待完成人事作業後，就會將名單送到立法院。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日止，行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。

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行政院原請翁柏宗自去年8月1日起延任，並代理主委職務，但為因應國家通訊傳播委員會組織法修法刪除延任條款、翁柏宗卸任，行政院改指定NCC現任委員陳崇樹從去年12月起先行代理主任委員職務。

行政院今天透過新聞稿表示，配合NCC4位委員任期於去年7月31日屆滿，行政院去年4月30日依NCC組織法第4條規定，將委員提名名單函送立法院審查，不過迄未能完成立法院同意後的任命作業，為利NCC業務運作，行政院刻正研提新提名人選，並請立法院同意撤回原提名名單。（編輯：謝佳珍）1140529