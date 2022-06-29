成本增5G占比升 研調：印度智慧機平均售價揚

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（中央社記者江明晏台北29日電）研調機構DIGITIMES Research指出，上半年印度主流智慧型手機平均售價提升到140美元至350美元，推測與晶片短缺、高物流成本和5G手機比重逐漸上升等因素有關。

DIGITIMES Research觀察，2022年上半年印度智慧型手機市場發展，小米仍居領先位置，但出貨量衰退幅度較第2名的三星（Samsung）大，Realme則挾帶高成長態勢，在第2季也有挑戰市場龍頭的機會。

DIGITIMES Research指出，機款與價位分布上，各主要品牌推出的多數機種已由過去多集中在1.5萬盧比（約210美元）以下，提升到140美元至350美元區間帶，5G智慧型手機款數也有所增加，最低售價則下探到140美元至210美元區間。

DIGITIMES Research分析，智慧型手機平均售價的提升，推測與晶片短缺、高物流成本和5G手機比重逐漸上升等因素有關。此外，低價機種受供應鏈問題影響更嚴重，因此降低了多數品牌商的推出意願。再者，印度政府2022年在5G基建的規畫與時程更加明確，於第3季將進入商業推廣期，也讓各品牌商嗅到5G手機商機，紛紛加大力度提早推出5G新機。

DIGITIMES Research認為，在經濟大環境通貨膨脹、手機更換週期延長及全球經濟衰退下，各品牌商持續透過全通路開發、多樣化供應鏈和擴大產品組合等方式，適應不斷變化的市場環境。

觀察這波應對措施，DIGITIMES Research指出，目前看來對印度市場出貨量提升成效較佳者為三星和Realme，三星以A系列和S系列專注各階5G手機拓展，Realme則以機海戰術鎖定需求最大的中低階市場。（編輯：楊蘭軒）1110629