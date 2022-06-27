中華電攜手愛立信 基地台耗能降33%

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（中央社記者江明晏台北27日電）愛立信表示，中華電信採用Massive MIMO 5G產品組合，可幫助基地台減少耗能高達33%，提高網路效能並同時降低耗能，攜手邁向低碳未來。

愛立信發布新聞稿表示，中華電信與愛立信長期合作打造行動網路，除持續提升網路表現與使用者體驗外，隨著氣候變遷成為刻不容緩的議題，如何兼顧減碳、能源效率與永續性也是台灣電信產業經營的重要決策因素。

中華電信將永續理念落實於營運、供應鏈、門市等面向，訂定每年減少1%絕對電力的永續經營目標，協助社會落實整體節能減碳目標，也因此奠定中華電信攜手愛立信共同打造5G綠色企業的基礎。

中華電信表示，透過愛立信新一代 Massive MIMO5G產品組合減少基地台耗能高達33%，同時以上傳速度定點測試提升高達30%的表現兼顧行動網路品質，提高網路效能並同時降低耗能。

中華電信網路分公司總經理簡志誠說，中華電信透過「綠色企業、綠色永續及綠色創新」三大策略，已連續十年入選道瓊永續新興市場指數，且獲海內外各種的永續獎項肯定，將加速轉型邁向低碳的未來。

愛立信止指出，除了5G RAN節能產品組合，中華電信是全台第一家採用集中式無線接取網路（Centralized-RAN, C-RAN）架構佈建5G基地台的通訊業者，集中化管理的特性也為5G節能網路建立關鍵基礎，大幅降低網路建構成本並強化網路韌性。（編輯：郭無患）1110627