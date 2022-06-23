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華為在瑞典就5G禁令提上訴 遭法院駁回

2022/6/23 00:25
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（中央社斯德哥爾摩22日綜合外電報導）中國網路設備巨頭華為就瑞典政府禁止使用該公司5G網路基礎設施提出上訴，今天被斯德哥爾摩行政上訴法院駁回。

上訴法院聲明表示，在5G網路核心功能中使用華為產品「可能對瑞典的安全造成傷害」，上訴法院認為這樣的假設是合理的。

繼英國2020年夏天對華為祭出禁令之後，瑞典跟進成為歐洲第2個國家，也是歐盟第一個明令禁止在5G行動網路幾乎所有基礎設施中使用華為產品的國家。

北京當時警告，瑞典郵政及電信總局（PTS）這一決定可能使瑞典在中國的公司面臨「後果」，瑞典電信巨頭、華為競爭對手愛立信（Ericsson ）擔心因此遭到報復。

PTS的決定還包括一項規定，即已安裝的設備必須在2025年1月1日前拆除，上訴法院也確認了此事。

法官林德爾（Anita Linder）在聲明中說：「瑞典的安全特別利害攸關，瑞典郵政及電信總局的決定是基於瑞典安全面臨真實、當即且足夠嚴重的威脅。」

華為先向下級法院提上訴，結果該法院2021年6月也支持PTS。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110623

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