中華電實施傳統網路IP化 力拚2050零碳排

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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信目標2050年零碳排，董事長謝繼茂表示，將透過傳統網路IP化，以及採購再生能源等作為積極減碳，2030年所有IDC雲端機房將全部採用綠色再生能源。

中華電信董事長謝繼茂今天在「智慧ESG新商機高峰論壇」中表示，綠化低碳、數位賦能是中華電信的長期願景，中華電信積極減碳，將持續汰換老舊基礎設施，同時發展虛擬網路，公務車逐步汰換為電動車等措施。

謝繼茂強調，為達成2050年零碳排，中華電信設定中長目標，2030年做到減碳相較2020年降低50%，工作項目包括把傳統網路IP化，讓耗能減少80%，並進行網路「全光化」，也規畫出每年節電目標，去年碳排減少5.5萬公噸，相當於達到減少碳排7%目標，超出原先設定的5%目標。

使用再生能源部份，謝繼茂說，為達減碳除了要節碳及節能，也要使用很多再生能源，目前已完成再生綠能採購，這也是商機，今年大概達到再生能源供電2000萬度，明年達到6000萬度，逐年增加採購量，2030年所有IDC雲端機房全部採用綠色再生能源，藉此響應政府淨零轉型政策。

中華電總經理郭水義發表演說時表示，中華電推動固網機房和行動網路的機房整合，將本來的分散式的、全台灣900多個機房「行固融合」，可以減少分散式設施的耗電；全球有40%的資通訊（ICT）產業、33%的電信業者已經宣示加入淨零碳排的行列。

他同時說，中華電年發2.87億度綠電，可供給數萬家庭使用，位於彰濱有140公頃占地的100MW太陽能電場，中華電在中區料庫則安裝有1.16MW的3.8公頃太陽能電場。

為了鼓勵各事業體節能減碳，中華電也在內部實施每噸碳排1600元的碳費，並由總部控管碳費基金再次支用於相關的減碳支出，投入科技研發、讓企業能源轉型，讓服務與產品碳排更低，等於是內部的能源轉型基金。

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他指出，中華電逐年汰換燃油公務車輛成為電動車，並要求供應鏈的運輸載具也要電動化。中華電也鼓勵用戶升級到VoLTE，同時啟動電話交換網路全面IP化，預計2024年6月汰換3G網路。

中華電信也積極參與國際組織、介入下一代全光纜傳輸技術的訂定。郭水義表示，到了「全光時代」，對於傳輸速度、能耗表現等都會優於目前的固網系統，技術目標耗能降低100倍、傳輸容量達到125倍、傳輸延遲降低200倍。（編輯：楊凱翔）1110615