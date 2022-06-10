電信三雄前5月財報 中華電蟬聯EPS王

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄5月財報出爐，中華電信因資通訊業務挹注、核心業務成長，每股賺0.41元，贏過台灣大的0.34元和遠傳的0.24元，中華電前5月EPS也以1.98元，蟬聯每股獲利王。

中華電信今天公布5月合併自結營收新台幣174.5億元，較去年同期顯著成長6.8%，表現亮眼。因大型智慧能源專案及智慧監控專案入帳挹注，加上大數據營收成長，資通訊專案營收較去年同期大幅躍進；另因核心業務延續成長趨勢，帶動整體營收持續走揚。

行動業務部份，中華電說明，隨著5G用戶數與整體090門號數持續增加，推升行動服務營收延續增長態勢，行動月租型ARPU年增4.2%，已連續14個月成長；銷貨收入因家電商品銷量增加，持續推升營收；寬頻接取營收與數據網路營收受惠於數位生活型態及宅經濟推升頻寬需求與升速需求，升速客戶數與固網寬頻營收持續雙成長，寬頻ARPU年增3.2%，自110年度起已連續17個月成長。

中華電5月營業成本及費用為134.7億元，主要因資通訊專案成本隨專案收入成長而增加，商品成本及行銷推廣費用也隨銷貨收入增加而上升。電信業務淨利提升，營業淨利達39.8億元，較去年同期增加；稅前淨利為41億元；歸屬於母公司業主淨利為31.6億元；每股盈餘為0.41元，較去年同期成長0.03元，與第2季財測達成率相較，營收、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期，累計前5月每股盈餘1.98元。

台灣大哥大5月自結合併營收140.6億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為29.7億元，營業利益15.1億元，稅後淨利9.5億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.34元，自結累計前5個月合併營收668億元，EBITDA為142.9億元，營業利益70億元，稅後淨利為46.4億元，稅後EPS為1.65元。

台灣大哥大表示，5G服務對提升公司獲利奏效，5月電信EBITDA年成長6%，連續7個月呈現年增，連帶推升合併EBITDA也達到近年來高點。此外，公司各項業務經營策略得宜，雖有疫情干擾，前5個月合併營業利益年成長率創多年新高，較去年同期成長10%，達70億元的佳績。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，在5G與mo幣多、好速成双、Disney+三大獨門方案穩定助攻，及疫情帶動本月超額通話、簡訊及線上遊戲等服務需求增加下，5月行動服務營收年成長幅度為一年來最高，智慧型手機月租ARPU也創下109年初以來的新高。儘管因去年同期三級警戒墊高基期，5月電子商務營收年成長幅度縮小，但5G、電商、家用寬頻3大引擎仍同步成長，使合併營收年增4%。

遠傳電信受惠於用戶穩定升級5G、新經濟業務持續豐收，5月合併總營收為新台幣69.84億元，年成長率高達8.1%。合併EBITDA為25.7億元，年成長率高達10.4%，達成連續14個月正成長，稅後淨利為7.87億元，單月每股盈餘（EPS）為0.24元，延續雙位數成長動能，年成長率擴大至20.8%。

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累計至今年5月，遠傳合併總營收為357.63億元，年成長率高達6.3%，累計合併EBITDA與稅後淨利為126.29億元與38.42億元，年成長率分別高達10.5%、23.6%；自結每股盈餘（EPS）為1.18元。

遠傳5月行動通訊業務表現亮眼，總用戶數穩健增加，5G滲透率持續推升ARPU向上，帶動行動服務營收年成長率高達3.2%。遠傳客戶每月平均貢獻度（ARPU）創下3年以來新高，年成長率達3.3%，締造自去年3月領先同業轉正以來，連續15個月正成長的佳績；月租型ARPU同步創下2020年1月以來新高，年成長率達2.4%，穩居業界之冠。（編輯：趙蔚蘭）1110610