龔明鑫率團訪美 盼台美企業5G合作如虎添翼

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（中央社記者謝方娪台北18日電）國發會主委龔明鑫今天晚間率團啟程訪美，他透露，5G企業專網、垂直應用領域、路由器、軟體等領域都有廠商參與，其中包含中華電信、和碩、仁寶、雲達等企業，希望此行促成台美企業在5G領域進一步合作。

應美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）邀請，龔明鑫今晚率下世代通訊代表團（NextGen Telecom Delegation）赴美。

龔明鑫今天上午出席「地方創生線上PAY」記者會，接受媒體聯訪時表示，此次同行產業主要有5G企業專網、垂直應用領域、系統整合、路由器、軟體廠商等，包含中華電信、和碩、仁寶、雲達等企業。

龔明鑫指出，台灣已組成良好生態體系，若可和美國優質廠商合作，將如虎添翼。

他也說，將來數位轉型有3大核心，第一是半導體發展，第二是5G開放式網路供給端，第三是AIoT（人工智慧物聯網）發展；現在希望針對5G開放式網路架構和美國進行合作交流，提供未來AIoT應用領域發展機會。

龔明鑫指出，推動5G過程雖然開始有些商轉，但有些仍在實驗階段，例如未來5G和低軌衛星的合作也在這次台美交流範圍內，預期將來會有更多台灣和美國廠商共同參與相關領域發展。

在訪美行程後，龔明鑫將前往日本，龔明鑫提到，訪美行程著重5G等數位轉型，訪日重點首在要向比台灣更早啟動淨零轉型的日本取經，看看日本氫能、碳捕捉、循環再利用、節能系統發展現況。

同時也要強化台日地方創生、以及新創領域相關交流。龔明鑫表示，此次可能會帶領30幾家新創業者訪日，「應是有史以來台日新創最大的合作」。（編輯：郭無患）1110618