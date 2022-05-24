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亞太電跨國徵件 5G創育加速器起跑

2022/5/24 15:17
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（中央社記者江明晏台北24日電）亞太電信透過跨界結盟，運用資通訊技術支持國內新創團隊，蓬勃5G應用發展，今天宣布第4期5G創育加速器起跑，並攜手東南亞電信公司，跨國徵件。

亞太電今天發布新聞稿宣布，第4期「5G創育加速器計畫」正式啟動，以5G＋AIoT為主題，於5月至6月進行團隊招募，7月底舉辦培訓。今年再度前進東南亞，擴大與當地電信公司合作，舉辦國際徵件，協助獲選培育計畫的團隊落地國際市場。

亞太電今年帶領參加國際競賽入圍的3支台灣新創團隊，包含「麥威科技團隊」、「南國島嶼股份有限公司」及「天德數位團隊」等前進亞洲新創展會InnoVEX，展演5G＋AIoT相關應用，聚焦AI圖像辨識、線上活動客製化一站式服務、AI腦波儀平衡訓練科技等解決方案，大秀新創量能。

亞太電表示，亞洲區新創產業正快速崛起，在世界上占有一席之地，近年因疫情，數位化、零接觸等商機爆發，5G、AI影像辨識等技術，帶動健康科技、線上影音串流、社群直播、電商等加速發展，成為近幾年新創的創業趨勢。

瞄準數位經濟商機，亞太電自2018年起推動「5G創育加速器計畫」，至今已有超過50％團隊開始獲利，累計超過500家團隊報名，培育超過50家新創團隊，其中已有5家以上智慧醫療、健康和娛樂等相關領域新創公司與亞太電信進行通路及應用場域合作。（編輯：楊蘭軒）1110524

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