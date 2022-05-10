美顯示技術盛會 面板雙虎秀出電競及車用產品

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（中央社記者潘智義台北10日電）全球顯示技術盛會2022 SID顯示週（Display Week 2022）10日起在美國舊金山舉行，面板雙虎友達、群創除展出電競顯示器等產品外，都鎖定車用顯示器參展。

友達今天透過新聞稿指出，以微發光二極體（Micro LED）導入智慧車艙，參與在美國舉行的2022顯示技術學會（SID）顯示週活動；智慧車艙將可讓未來車的使用場景更加豐富和生活化，融合各種娛樂、互連功能，成為人類的「第3生活空間」。

友達說明，攜手錼創科技發展次世代顯示技術Micro LED，已陸續完成12.1吋駕駛儀表板與9.4吋柔性雙曲面中控儀表板開發，引領智慧座艙的進化。今年更將卷軸式、彈性可拉伸式、以及透明等多元形態的Micro LED全面導入智慧車艙，因應未來車的自駕情境。

友達推出14.6吋捲軸式可收納Micro LED顯示器，以高畫質解析度和40公釐（mm）的收納曲率半徑，將汽車的車艙搖身一變為影音娛樂中心，乘車者可依空間需求收納螢幕，完美利用車內空間。

群創則展出複合式旋鈕結合觸控車用顯示器，強調隨著車聯網、自動駕駛、5G等創新科技帶動，車用顯示器重新定義了人車互動模式，並顛覆大眾對傳統駕駛體驗的認知。

群創解釋，首次展出的複合式旋鈕，結合觸控車用顯示器，開創整合旋鈕與觸控面板的中控台設計，駕駛可同時享有觸控與傳統旋鈕的直覺操作介面，搭配現行的觸控面板IC，即可達到旋鈕操作偵測。

群創表示，旋鈕可直接貼合於玻璃表面，蓋板玻璃因無需破孔，顯示器模組具備高強度撞擊耐受性，不會有撞擊後玻璃碎屑噴濺的問題，透過辨識正轉反轉的編碼設計，即使穿戴厚手套也可操作旋鈕，可預見將是汽車中控台及大尺寸座艙顯示器系統未來趨勢。（編輯：郭無患）1110510