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4G測速全台奪冠 中華電持續加速5G建設

2022/4/29 10:36
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（中央社記者江明晏台北29日電）根據NCC公布的測速報告，中華電信在全台4G定點量測平均下載速率達177.94Mbps，且蟬聯22縣市下載網速最快，連4年稱霸全台，中華電今年將持續加速建設，預估全網5G基地台可超過1萬6000座。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布五大電信業者110年度4G上網速率量測結果，中華電信在全台4G定點量測平均下載速率達177.94Mbps，連4年稱霸電信業。

中華電信也蟬聯22縣市下載網速最快，連續4年稱霸全台，也是100Mbps以上高速行動寬頻網路下載網速全台最廣，及唯一大眾運輸下載網速破百業者。在各縣市定點上傳速率量測中，遠傳在12縣市領先奪冠。

在大眾運輸移動量測部分，中華電信在北捷、高捷、桃捷、中捷、高鐵、台鐵等重要大眾運輸為下載網速最快業者，全台9條國道移動量測平均下載網速全面領先。

中華電信表示，積極建設5G網路，於109年6月30日率先國內業者5G開台，109年度累計建設5G基地台超過400座，全台5G網路人口涵蓋率超過5成。110年累計建設5G基地台超過1萬2000台，全國22縣市皆提供5G服務及超過98%鄉鎮區有5G涵蓋，人口涵蓋率超過9成。

中華電指出，今年將於既有5G網路基礎上，持續加速建設，擴展全台5G涵蓋，預計111年全網5G基地台可超過1萬6000座，預計人口涵蓋率可超過94%。（編輯：張均懋）1110429

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