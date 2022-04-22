促進台灣巴西合作商機 代表處辦5G研討會

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中華民國駐巴西代表處與巴西國際研究中心（CPInter）19日在巴西利亞共同舉辦5G商機研討會，增加巴西政府採購部門及廠商在5G產業等領域與台灣合作的機會。（駐巴西代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年4月22日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）中華民國駐巴西代表處與巴西國際研究中心（CPInter）19日在巴西利亞合辦中部第5代行動通訊技術（5G）商機研討會，增加巴西政府採購部門及廠商在5G產業等領域與台灣合作的機會。

這場研討會有巴西技術部、通訊部、衛生部、農牧部、戈亞斯州（Goiás）政府官員、巴西利亞商會、國會助理、以及來自各州的20多家科技廠商代表參與，共計40餘人。

駐巴西代表張崇哲致詞表示，正如台灣處於亞洲中心樞紐地帶，戈亞斯州位於巴西中心地帶，有「巴西之心」美稱，是多個城市及地區交匯點。台灣科技技術先進，深具創新研發潛力，盼透過研討會，漸次推廣5G產業及其他領域合作，對巴西中部產業發展有所貢獻。

張崇哲說，3月在台北、高雄兩市舉辦2022智慧城市展，有巴西聖保羅州的訪問團赴台參加，未來歡迎與會者參加每年在台灣舉辦的智慧城市展及各項產業展，直接與台灣企業溝通，增加商機媒合機會。駐巴西代表處將持續推廣台灣產業強項，與巴西企業共覓合作商機，促進台巴產業合作及貿易往來。

研討會邀請6位主講人，包括巴西工業研究暨創新公司 （EMBRAPII）羅德里格斯（Henry Rodriguez）博士簡報「5G在農業部門運用及重要性」；代表處經濟組副組長甘珮柔簡報「台灣5G產業及市場概況」；台達電子工業巴西公司經理李聰貴介紹「台達電智慧路燈及解決方案」；巴西Tel Link公司總經理沙托（Délcio Sato）介紹「5G電信運用及解決方案」；戈亞斯州政府發展暨創新廳資訊處經理羅培斯（Gabriel de Sousa Lopes）分享州政府對推動智慧城市發展網路建置及設備採購的意願。

巴西是拉丁美洲第一個實施第5代行動通訊網路的國家，巴西政府今年起在全國包括首都巴西利亞及戈亞斯州首府戈恩尼亞（Goiânia）等27個城市進行5G科技應用及營運，預計2028年前推行至全國各地；這場研討會配合巴西政府的政策，有利增進雙邊關係及未來推動相關產業合作。

張崇哲在會後接受戈亞斯州政府電視台專訪，說明研討會目的及台巴推動雙邊經貿合作前景，盼能有效結合代表處與巴西中部各州政府、商會及業者共同推動5G設備應用及各項產業合作，加深與戈亞斯州政府的情誼。（編輯：郭中翰）1110422