中華電聯手高雄市府 5G北高異地虛實共奏

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（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信與高雄市政府宣布，於高雄五福及台北東區兩處門市合作，同步展出全台首創的「5G異地AR虛實共奏」，並邀請木曜女神溫妮化身3D影像擔任鼓手，透過AR虛擬樂器和民眾互動演出。

中華電信2021年與高雄市政府力推5G AIoT（人工智慧物聯網）創新應用落地，聯手打造「5G數位噴漆塗鴉」，吸引近11萬人體驗。今年再度於中華電信高雄五福及台北東區兩處門市合作，同步展出全台首創的「5G異地AR虛實共奏」活動。

中華電信表示，「5G異地AR虛實共奏」結合AI體感深度感測器捕捉動作，加上AR偵測的準確疊加，並加入可操控的溫妮數位分身3D模型，透過即時解析與合成遠端2K影像等技術，無縫鏈結北高兩地，是世界首創的5G應用，民眾無須穿戴任何裝置就能現場體驗。

中華電信指出，本次活動透過虛實整合的方式呈現，對網路負載需求大幅度提高，5G採用非獨立式（Non-Standalone, NSA）組網，結合全台唯一的4G 5CA技術，理論峰值下載速率可接近2Gbps，挑戰全台最遠的異地共演紀錄。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔指出，高雄市持續以5G AIoT及半導體產業鏈布局為雙主軸，積極推動產業轉型升級。自2020年促成「5G AIoT國際大聯盟」成軍後，創始成員之一的中華電信率先進駐亞灣，與市府密切合作研發創新應用。

他表示，這次再度與中華電信聯手，並在經濟部5G文化科技計畫支持下，策劃全台首創的「5G異地AR虛實共奏」體驗活動，盼藉此開啟民眾對5G科技娛樂應用的無限想像，未來也將逐步推廣至國際，帶領高雄打造智慧娛樂新聚落。

經發局說明，這次計畫是以「虛擬數位樂團」為發想，邀請木曜女神溫妮擔綱樂團鼓手，透過AI體感、3D模型及5G技術，讓北高兩地超過300公里遠距離的參與民眾，一秒化身虛擬樂團成員，分別拿起吉他、鍵盤等虛擬樂器跟溫妮互動演出，以搖滾曲風搭配AR擴增實境特效與互動機制，讓參與民眾有如親臨舞台現場。

「5G異地AR虛實共奏」活動即日起至9月10日，體驗時間為每日17時至21時，活動地點在中華電信高雄五福服務中心及台北東區服務中心。（編輯：張良知）1110408