低軌衛星在俄烏戰事發威 市場關注台廠供應鏈布局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北2日電）跨入5G通訊時代，訊號低延遲成為主要訴求。網通業者認為，訊號傳輸速度快，但頻段短需要更多小基站中繼，透過低軌衛星也可提高通訊覆蓋率，成為近兩年熱門投資議題。

目前低軌衛星產業發展已有多家國際大型業者展開布局，例如特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的航太公司SpaceX，以及亞馬遜的低軌道衛星連網計畫「Kuiper」等。

雖然低軌衛星造價較設置更多小基站成本高很多，但從俄烏戰爭中，烏克蘭透過低軌衛星成功聯外，嗅出這項產業的新商機，其傳輸時間快，可配合更高階的終端產品需求。

台灣投入低軌衛星的網通業者包括昇達科、耀登等，兆豐國際投顧指出，昇達科積極投入低軌衛星產品，包括地面站、地面終端收發、衛星酬載產品；其中，地面收發產品的應用為分工器，可提升傳輸數據的吞吐量。

耀登在低軌衛星產品則以提供地面收發設備的整合服務為主，並掌握地面收發模組的整合優勢，看好低軌衛星未來在自駕車的應用。

熟悉通訊產業人士指出，在設計通訊系統時，最初步驟就是計算鏈路預算，針對一個通訊系統中對發射端、通訊鏈路、傳播環境（如大氣）、同軸電纜和接收端中，所有可能增益和衰減因素及數據的核算，通常用來估算訊號能成功從發射端傳送到接收端之間的最遠距離。

昇達科在法人說明會中指出，目前掌握全球主要低軌衛星通訊業者訂單，包括SpaceX、OneWeb及Amazon Kuiper，Telesat則是進入規格討論階段。法人指出，耀登則有OneWeb訂單。

集邦科技調查，全球衛星市場目前以低軌衛星最具發展優勢，由於低軌衛星距離地面較近，相較於高軌衛星（HEO）與中軌衛星（MEO），更具備「低延遲、低輻射、低成本」等特性，且低軌衛星毋須架設基站，可於艱困與偏遠地區接收訊號。

集邦說明，低軌衛星訊號覆蓋不受山區、海上、沙漠等地形限制，可與移動通訊5G作互補，彌補5G與地面行動通訊未能傳輸地區。在低軌道衛星自SpaceX引領話題後，帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，預估至2022年全球衛星市場產值可望達2950億美元，年成長3.3%。

法人指出，特斯拉執行長馬斯克創辦航太公司SpaceX所推動的Starlink（星鏈）計畫，更在俄烏戰事中，提供烏克蘭Starlink低軌衛星服務，打響國際知名度。

SpaceX擁有目前世界最大商用衛星群，近2000顆在軌道運行的衛星，更有1萬顆衛星等待發射。

相對於SpaceX的大幅領先，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的Kuiper也準備在今年底前發射兩顆低軌衛星；加拿大衛星通信公司Telesat商用衛星數量不及SpaceX，但也積極投入低軌衛星市場。

昇達科看好與美國低軌衛星營運商合作緊密，除現有量產品持續出貨外，多個新項目與下一代衛星產品都陸續認證通過，將進入生產階段，加上新投入低軌衛星營運商將正式營運，看好未來出貨量將持續增強。（編輯：張良知）1110402