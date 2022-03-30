台灣之星合併前積極攬客 台灣大：都予尊重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）台灣大將併台灣之星，面對台灣之星近期積極攬客，用戶搶搭「末班車」，台灣大總經理林之晨今天表示，兩家公司目前各自獨立，以創投而言「用戶有報酬，也有風險」，都予尊重。

台灣大哥大先前宣布併購台灣之星，由於台灣大保證台灣之星既有用戶合約會走完，台灣之星近期持續攬客，打出「5G台灣隊」稱號，吸引不少用戶搶辦，著眼升級後能用較便宜的價格，使用到台灣大的網路。

對此，台灣大總經理林之晨今天出席記者會時受訪表示，目前台灣大和台灣之星還是兩家獨立的公司，因此無法評論台灣之星的行銷手法，但主管機關也沒有說一定會讓併購案通過，從創投角度來說「對用戶來說有報酬，也有風險」，如果用戶願意冒這個風險，他也尊重，不會有任何正負面的看法。

台灣大併購台灣之星已送NCC，林之晨指出，今年合併案如要過關，時間應會落在第4季。目前台灣大5G用戶仍以每個月1個百分比的滲透率成長，用戶升級5G對比4G的網路用量約成長20至30%，台灣大訊務涵蓋已達8成，未來建設腳步會因應用量需求，可以肯定的是，5G建設的資本支出高峰期已過了。

他進一步說，5G基地台數不是重點，「太少太多都不好，就像體重過重了，難道還需要增加？」而台灣大花在買台灣之星的銀彈，也可視為是一部分的基礎建設支出。

針對5G的服務發展歷程，林之晨認為，前3年5G發展的應用主要是手機用戶上網為主，往後3至10年則有5G智慧眼鏡等消費者應用、企業端應用如智慧專網、智慧工廠等。

他也表示，未來如果併購台灣之星成功，可把40MHz頻段用在專網專頻使用，目前台灣大5G專網PoC接案已接近50家，估計明年開始貢獻營收。

而iPhone目前缺貨嚴重，林之晨表示，目前是全球供應鏈、戰爭和對岸疫情影響所致，但這個看起來是短期問題，相信再過1到2個月會比較舒緩。

此外，國家通訊傳播委員會近期釋出低軌衛星草案，林之晨說，相信俄烏戰事讓各界都看到低軌衛星的重要，因此台灣在布局上有什麼戰略需要，業者都會盡量配合，以國家利益為優先。（編輯：翟思嘉）1110330