中華電5G加速器 協助新創搶全球商機

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中華電信28日表示，5G加速器邁入第4屆，自3月下旬開始線上徵件，今年以數位轉型、元宇宙、運動科技三大應用領域為主題。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北28日電）中華電信今天表示，5G加速器邁入第4屆，自3月下旬開始線上徵件，今年以數位轉型、元宇宙、運動科技三大應用領域為主題，盼協助台灣更多創新創業團隊將技術商用化。

中華電信今天發布新聞稿表示，5G加速器已邁入第4屆，協助新創將創意落地實證，帶動5G領域發展，促成產業創生，這屆5G加速器將於3月下旬開始徵件，並於4月下旬舉行線上評選，活動將廣邀國內外新創公司，並於Facebook進行全程直播。

中華電信今年5G加速器專注於5GxDX數位轉型的CVC（Corporate Venture Capital）加速器，並以數位轉型、元宇宙及運動科技三大應用領域為主題，目標在於協助台灣更多創新創業團隊將技術商用化，搶攻全球的5G商機。

自2018年9月成立以來，中華電信5G加速器已經培育出37家新創團隊，第一屆產品以AIoT領域居多，第二屆著重5G AI、AR/VR、無人機等，第三屆團隊產品創新性更多元，商業模式更成熟、應用領域更擴大，包含5G企業專網、智慧工廠、智慧醫療、車聯網等，幾乎涵蓋醫、食、住、行、育、樂等各行各業的5G創新應用。

其中，2020年入選的「農譯科技」與中華電信策略合作，為菲律賓、美國、泰國等國建置智慧農場；「達標智源」獲得日本集資平台破千萬日幣訂單；「博遠智能科技」獲得IDC亞太區智慧城市安全獎。

2021年入選的「碼卡實境（MAKAR）」利用AR/MR擴增實境編輯工具軟體，已導入多家教育機構，為多家企業建立設備模型。（編輯：蘇志宗）1110328