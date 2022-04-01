前宏佳騰執行長林東閔 出任台灣大個人事業群商務長

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電信商台灣大哥大1日宣布，聘請前宏佳騰執行長林東閔（左）擔任個人用戶事業群副總經理暨商務長，右為台灣大哥大總經理林之晨。（台灣大提供）中央社記者吳家豪傳真 111年4月1日

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（中央社記者吳家豪台北1日電）電信商台灣大哥大今天宣布新任人事案，聘請前宏佳騰執行長林東閔擔任個人用戶事業群副總經理暨商務長，將帶領團隊致力提升虛實通路與客戶服務整合的綜效。

台灣大哥大總經理林之晨透過新聞稿表示，林東閔擔任宏佳騰執行長7年期間成績有目共睹，在台灣大深耕第二階段轉型、打造長期成長引擎的此刻，將共同落實超5G策略，向千億美元市值區域級科技電信公司目標加速前進。

林東閔形容自己的到任其實是「歸隊」，對台灣大一點都不陌生。他在19歲那年就在台灣大哥大加盟門市服務，26歲取得Cisco原廠講師資格後，也服務過台灣大的技術團隊。

林東閔表示，台灣大哥大併購台灣之星組成5G台灣隊後，將面對更多樣化的挑戰，包括團隊與通路的整合、用戶無縫接軌、服務量能與品質的提升等，都是嚴肅的任務，未來他將帶領團隊成員，增進用戶的認同度與滿意度。

在宏佳騰任職期間，林東閔主導電動機車品牌創立、營運、銷售服務與產品開發計畫，拿下台灣電動機車市占率第2名，協助宏佳騰營收與獲利連續創高。他也主導安全車聯網技術創新與開發，協同國內外大廠共組CROXERA智慧安全車聯網聯盟，陸續推出次世代智慧安全車聯網架構與智慧裝置。（編輯：蘇志宗）1110401