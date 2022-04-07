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大甲媽遶境
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大甲媽遶境7/72

大甲媽祖遶境8日起駕 遠傳400基站擴容

2022/4/7 15:28（4/7 15:42 更新）
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（中央社記者江明晏台北7日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於8日鑾轎起駕，展開為期9天8夜的出巡遶境行程，為展現最佳通訊與網路品質，遠傳擴充超過400站基站容量，超過80位工程師全程待命。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於8日鑾轎起駕，因全台疫情升溫，參與活動的信眾除了遵守防疫作為，多數也會以網路直播、拍照方式分享活動過程，讓遠方的親友能夠如臨實境。

遠傳電信表示，評估行動數據與語音需求，擴充超過400站既有基站容量、出動4G、5G行動訊號車；活動期間還將有超過80位工程人員全程現場待命；後端更有百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，展現最佳通訊與網路品質。

為了提供現場信眾最佳的4G、5G網路體驗，遠傳指出，工程人員提前出動，完成橫跨台中、彰化、雲林和嘉義四縣市的遶境沿線基站容量擴充工程，並在信眾聚集的熱門區域強化網路擴充、出動行動訊號車前進現場，包含大甲鎮瀾宮、大甲水尾橋、大甲溪橋、彰化市南瑤宮、西螺大橋、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮等沿途駐駕地點，方便信眾隨時直播、視訊、拍照打卡上傳分享盛況。（編輯：郭無患）1110407

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