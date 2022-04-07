大甲媽遶境8日起駕 內政部籲安裝台灣社交距離App

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（中央社記者陳俊華台北7日電）大甲媽遶境活動將於8日晚間11時起駕。內政部今天說，為了使參與遶境活動民眾，能即時獲得COVID-19確診者的足跡訊息，呼籲參加民眾安裝「台灣社交距離App」，方便後續的疫調與通知。

大甲媽遶境將於8日晚間11時自大甲鎮瀾宮起駕，展開為期9天8夜遶境活動，沿途行經中市大甲區、清水區、沙鹿區、龍井區及大肚區，南下前往新港奉天宮再回鑾。

內政部晚間透過新聞稿表示，「台灣社交距離App」是利用手機藍牙功能來推估社交互動，提供已安裝用戶接收COVID-19接觸通知，並提醒收到接觸通知的用戶聯繫當地衛生局，以減少傳染風險，其資料是以匿名方式儲存在個人手機設備中，以確保個人隱私。

內政部說，民眾可在手機上點擊App Store並下載安裝iOS版，或點擊Google Play並下載安裝Android版。

內政部表示，提醒想要參與遶境活動的民眾，務必完成3劑疫苗接種再參加，過程儘量避免在路邊群聚席地而眠，休息時請戴好口罩，並儘量維持適當距離，以減低對疫情可能造成的影響。（編輯：黃國倫）1110407