大甲媽祖遶境彰化 張安樂率人接鑾轎爆衝突

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖今天在彰化市區遶境，媽祖鑾轎下午行經彰化市彰新路時，疑似因巷道狹窄發生推擠，媽祖鑾轎晚上通過民生路地下道後，又因統促黨總裁張安樂率人接轎發生衝突。

大甲鎮瀾宮媽祖展開為期9天8夜遶境活動，媽祖鑾轎中午進入彰化市，整天都在彰化市區遶境，由於往年媽祖鑾轎行經彰化市民生路地下道時，容易發生搶轎衝突，彰化縣警察局出動650名員警在地下道周邊維持秩序。

大甲媽鑾轎下午行經彰化市彰新路時，疑似因巷道狹窄，接轎人員和鎮瀾宮人員發生推擠，還有人噴灑辣椒水；彰化分局發布新聞指出，發生衝突兩方雖不追究，但分局仍會依雙方造冊人員比對，蒐證後依妨害秩序罪偵辦。

晚間8時左右，大甲鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤扶著鑾轎，約花5分鐘時間順利通過民生路地下道，不過當媽祖鑾轎朝彰化市永安路前進時，中華統一促進黨總裁張安樂帶人迎接大甲媽鑾轎，但因張安樂等人不願出示疫苗接種證明，警方不准他們接近鑾轎。

不過張安樂仍率人想接近鑾轎和員警發生推擠衝突，有人噴辣椒水，也有員警拿出電擊槍，警告民眾不可靠近，場面混亂，警方後來帶回4名滋事民眾，依法送辦，才讓大甲媽鑾轎繼續遶境行程。（編輯：張芷瑄）1110409