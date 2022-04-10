吳鳳為大甲媽遶境扛轎 親曝留台動人緣分

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）大甲鎮瀾宮媽祖日前展開遶境進香，土耳其藝人吳鳳近年常參與媽祖遶境，昨天也分享這回扛轎的畫面，坦言與媽祖遶境的緣分不光是因為獲得金鐘獎，更是為了感謝相信他的人們。

吳鳳來台多年，曾獲金鐘獎行腳節目主持人獎，並落腳成為台灣女婿，2018年領到中華民國身分證。昨晚他在臉書興奮分享自己扛轎的照片，並寫下他與媽祖遶境之間的感情。

吳鳳坦言，2011年7、8月時因沒有工作機會，原本打算回到土耳其。沒想到當他準備離開時，先是接到一個公視節目，後來行腳節目「愛玩客」也來邀請他擔任固定主持人，當時口袋只有機票錢的吳鳳，沒考慮太多就簽下5年合約。

吳鳳表示，他正式當上主持人後，是台灣觀眾第一次在晚上10時，收看一個外國人介紹台灣，「這是一個很珍貴的機會，我不只很融入台灣，還真正的到台灣的每一個角落。」

吳鳳也因節目在2012年首次參加大甲媽遶境、體驗鹽水蜂炮等在地活動，「這些活動都讓我看見最單純的台灣，也告訴我必須要入境隨俗！我很用心的體驗，一直願意參與就吸收真正的台灣味。」

這一年，對吳鳳來說也別具意義，他不僅以拍攝媽祖主題的節目入圍金鐘獎，更認識了老婆Rynne，「好像我的人生在2012年重新出發，有點像我名字的鳳凰，重新出生開始活著。」

回想拿下金鐘獎的那刻，吳鳳坦言腦筋一片空白，完全沒有準備感言，只能說出心裡的話，「我記得我感謝所有幫過我的人，包含媽祖婆，這個時刻變成台灣歷史時刻，我變成拿金鐘獎的第一位外國人。」

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吳鳳感性分享，自己的人生在台灣改變了，「我相信這個變化中媽祖有很神聖的位置。」因此每年他若有時間，都會去參加遶境活動，不管是白沙屯或者大甲媽祖，也積極參與台灣許多值得體驗的活動。

吳鳳說：「現在的我一直感謝媽祖跟這塊土地上相信我的人，接下來的日子，我也會用一樣的態度來看待一切，也希望養出快樂的孩子，給我家人更多幸福的生活。」（編輯：張雅淨）1110410