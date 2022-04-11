張安樂接大甲媽鑾轎衝突3警傷 徐國勇：妨礙公務依法辦理
2022/4/11 09:50（4/11 12:06 更新）
（中央社記者王承中台北11日電）統促黨總裁張安樂日前帶人迎接大甲媽鑾轎時發生搶轎衝突，內政部長徐國勇今天表示，有妨礙公務、妨礙秩序的行為，一切依法辦理。用搶轎的方式，絕對不會獲得媽祖的保佑，呼籲大家尊重宗教、尊重警察。
大甲鎮瀾宮媽祖近日展開9天8夜遶境活動，媽祖鑾轎9日晚間行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，雙方發生推擠衝突，造成3名警員受傷，警方已成立專案小組調查。
徐國勇今天上午列席立法院內政委員會備詢前接受媒體訪問時，針對張安樂率眾搶轎表示，有妨礙公務、妨礙秩序的行為，一切依法辦理，檢察官也在傳訊，呼籲大家尊重警察，尊重宗教。
徐國勇指出，用搶轎的方式，絕對不會獲得媽祖的保佑，呼籲大家要尊重。他說，尊重神明是從心裡，而不是使用暴力；使用暴力是褻瀆神明，反而會受到神明的懲戒，大家不要搶轎。
是否有紅色勢力介入，徐國勇指出，警政署在查，已經在處理。
此外，針對染疫輕症居家照護將以電子圍籬進行管制，徐國勇表示，警政系統會盡全力跟指揮中心站在一起。防疫視同作戰，而作戰就是全民參與，感謝大家配合，一起共同防疫。（編輯：謝佳珍）1110411
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大甲鎮瀾宮媽祖近日展開9天8夜遶境活動，中華統一促進黨總裁張安樂帶人迎接鑾轎時發生搶轎衝突；內政部長徐國勇（圖）11日受訪表示，有妨礙公務、妨礙秩序的行為，一切依法辦理，並呼籲大家尊重警察，尊重宗教。中央社記者張皓安攝 111年4月11日
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