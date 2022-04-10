張安樂接大甲媽鑾轎衝突3警傷 警方查紅色勢力是否介入

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）統促黨總裁張安樂帶人迎接大甲媽鑾轎時發生搶轎衝突，造成3名警員受傷；警政署長陳家欽說，警方已成立專案小組，一定追究到底，是否有紅色勢力介入造成衝突也是偵辦重點。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，彰化縣警察局彰化分局長王國峯要求張安樂等人拿出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，不然不准張安樂等人進入管制區接轎，雙方發生推擠衝突，造成3名警員受傷，彰化分局也逮捕6名滋事分子。

內政部警政署長陳家欽今天上午前往彰化分局慰問受傷警員，頒發慰問金新台幣10萬元給彰縣警局；陳家欽接受媒體聯訪指出，每年大甲媽舉辦遶境活動，都會動員大批警力維持秩序，警察同仁都很辛苦，遶境活動是神聖的宗教活動，信眾應遵守相關規定，如果現場發生暴力事件，他也要求警員一定要逮捕現行犯。

陳家欽指出，昨晚有黑道幫派分子假借參與宗教活動名義擾亂社會秩序，刑事警察局、彰化縣警察局等單位已成立專案小組，針對參與分子一一進行偵辦，一個都不會放過，至於是否有紅色勢力介入造成衝突，也是專案小組偵辦重點。

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彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成接受中央社記者電訪時說，承辦檢察官已收到彰化分局呈送的資料，檢察官正在製作傳喚通知書，最快今天下午通知張安樂到案說明。

針對大甲媽祖遶境昨晚發生搶轎衝突，大甲鎮瀾宮董事長顏清標上午接受媒體聯訪時說，發生衝突是不對的，大甲媽祖喜歡熱鬧，不過也不希望發生衝突，希望大家都能和平理性參加遶境活動。（編輯：黃世雅）1110410