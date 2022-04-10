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張安樂率人接大甲媽鑾轎爆衝突 警方將傳喚說明

2022/4/10 01:26（4/10 12:33 更新）
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台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境9日晚上爆發搶轎衝突，統促黨主席張安樂要接轎被擋下，警方事後逮捕6名滋事男子。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年4月10日
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境9日晚上爆發搶轎衝突，統促黨主席張安樂要接轎被擋下，警方事後逮捕6名滋事男子。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年4月10日
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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨晚爆發搶轎衝突，統促黨主席張安樂要接轎被擋下，有陣頭人員推擠彰化分局副分局長鐘振邦，警方除逮捕6人外，今天也將傳喚張安樂到案說明。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚行經彰化市永安路時，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下；彰化警分局長王國峯指出，張安樂等人拿不出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，無法證明已接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，不准張安樂等人進入管制區接轎；張安樂則認為，鎮瀾宮承諾他們可接轎，警方不能干涉。

有陣頭人員見狀開始推擠員警發生衝突，混亂中，彰化分局副分局長鐘振邦被推擠，也有人丟寶特瓶，員警也拿出電擊槍，警告陣頭人員不准靠近，警方事後逮捕6名滋事男子，帶回分局訊問。

彰化縣警察局發布新聞指出，張安樂刻意漠視防疫規定，穿著政黨制服恃眾進入管制區，無視員警制止發生衝突，導致多名員警受傷，彰化分局逮捕6名鬧事者依法究辦，也因張安樂全程在場，分局將報請彰化地檢署指揮偵辦，傳喚張安樂到案，查明有無涉嫌教唆煽惑他人犯罪，嚴正執法。（編輯：劉學源）1110410

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