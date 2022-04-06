大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證

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（中央社網站6日電）為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香，將於8日晚間11時自大甲鎮瀾宮起駕，沿途經過台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，全長約340公里。防疫期間，今年參與者皆須打滿3劑疫苗，並全程配戴「疫苗3 OK」識別證。參與遶境還應注意什麼？要如何獲得今年新推出的遶境護照？參與遶境又有哪些必備物品？請看中央社整理這場年度盛會不可不知的大小事。

俗話說「三月瘋媽祖」，農曆3月23日是媽祖誕辰，相關慶典是台灣重要宗教盛事。大甲媽祖遶境是全台規模最盛大的遶境進香活動，每年吸引上百萬人次參與，有「地表最強進香團」稱號，Discovery探索頻道把它列為世界三大宗教盛事，並獲聯合國教科文組織評定為「世界非物質文化遺產」。

大甲媽祖遶境進香路線圖。（大甲鎮瀾宮提供）

遶境老手建議穿五趾襪 自備餐具減少垃圾量

參加遶境，記得穿著輕便舒適服裝，可以準備帽子或袖套，或將毛巾披在脖子上防曬。另外，記得隨身攜帶雨具、替換衣物；別忘了定時補充水分，以免中暑。由於媽祖遶境單日行走的距離很長，建議穿好走的鞋子，有人會穿舒適的涼鞋或拖鞋，遶境老手建議穿五趾襪，透氣又保護腳。

遶境途中會有熱情民眾準備餐點給信徒享用，渴了有水、有運動飲料喝，餓了有素粽、紅龜粿、炒麵等各式小吃可以吃。歷年遶境過程產生的垃圾量驚人，台中市環保局建議自備餐具，民眾出示自備餐具即可獲得精美宣導品一份；如果一定要使用免洗餐具，也請做好清潔和分類回收。

「疫苗3 OK」識別證全程配戴 不開放鑽轎底禁止邊走邊吃

參加活動者須完成3劑疫苗注射，起駕當天必須有3劑疫苗完成識別證（圖）才能入廟。（大甲鎮瀾宮提供）

近日國內疫情升溫，參與遶境者無論工作人員、民眾都須接種3劑疫苗。大甲鎮瀾宮提供「疫苗3 OK」識別證，民眾出示疫苗小黃卡正本（電子憑證亦可）和身分證件正本，到檢錄服務處造冊，即可領取「疫苗3 OK」小卡，遶境過程中須全程配戴。為了方便外地信眾辦理，媽祖起駕當天及遶境過程都會設點兌換；沒有申請「疫苗3 OK」識別證的民眾，記得隨身攜帶小黃卡，以備查核。

遶境過程必須遵守防疫規定，全程實名制、戴口罩、不鑽轎底、不搶轎，不能邊走邊吃，避免群聚休憩。另外，有醫師提醒遶境防疫重點，包括避免「三密」：密切接觸、密閉空間、密集人群。高風險族群例如長者、多重慢性疾病患者、免疫有問題、癌症患者，建議利用「大甲媽祖APP」參加線上遶境就好，不要實地隨行。

大甲媽祖遶境護照啟用 APP線上跟轎24小時不間斷

今年「大甲媽祖APP」推出新上線的遶境護照，可記錄個人實地走訪了哪些宮廟，走完遶境全程且有使用APP記錄的信徒，可獲廟方頒發遶境證書。

民眾使用「大甲媽祖APP」，可即時掌握媽祖鑾轎位置，也能搜尋周遭的沐浴車、醫療站、便利商店等位置。在安排跟轎行程上，可以依照自己的體力規劃，跟著地圖上的神轎位置移動，並避開鑾轎周遭的人潮，讓遶境更輕鬆便利。

大甲媽祖遶境隊伍來到彰化市時，沿途除了大批民眾恭迎，有些宮廟為了爭取大甲媽鑾轎「停留」，會以燃放鞭炮的方式擋住鑾轎。而彰化市民生路地下道、永樂街天后宮等地容易發生搶轎，警方屆時會規劃警力在現場維持秩序，民眾若隨遶境隊伍抵達搶轎熱區，務必注意自身安全，避免在人潮推擠過程中發生意外。

每年信眾期待大甲媽祖和白沙屯媽祖在遶境途中相會，不過今年沒有「雙媽會」，因為白沙屯媽祖起駕日期是5月20日。另外，大甲媽祖鑾轎上裝有4台攝影機，無法親自到現場參與的民眾也能透過APP或網路24小時直播，在線上體驗遶境的熱鬧氛圍，跟著媽祖走遍大小鄉鎮，感受台灣純樸又溫暖的風景。（編輯：劉千綾）1110406