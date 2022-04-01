大甲媽祖遶境識別證兌換 起駕日佩戴才可入廟

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，一年一度台中大甲媽祖9天8夜遶境進香活動將在4月8日深夜起駕，因應防疫，鎮瀾宮1日表示，參加活動者需完成3劑疫苗注射，起駕當天必須有3劑疫苗完成識別證（圖）才能入廟。（大甲鎮瀾宮提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）大甲媽祖遶境進香4月8日起駕，因應防疫參加者必須完成3劑疫苗注射，廟方2日至5日提供「疫苗3 OK」識別證兌換，遶境沿途也將設點辦理兌換，起駕當天必須佩戴識別證才能入廟。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，一年一度大甲媽祖9天8夜遶境進香活動，將在4月8日晚間11時5分起駕，因應防疫，鎮瀾宮今天表示，參加活動者必須完成3劑COVID-19疫苗注射，起駕當天必須有3劑疫苗完成的識別證才能入廟。

鎮瀾宮指出，2日至5日，在大甲農會順天辦事處前，提供辦理「疫苗3 OK」識別證兌換，9天8夜遶境沿途，也將設點辦理識別證兌換，兌換辦法可參閱鎮瀾宮粉絲團。

往年，大甲媽祖遶境進香沿途信眾提供多樣美食供香客食用，鎮瀾宮表示，參加遶境除全程戴口罩外，不共食，餐食改盒裝，也不能邊走邊吃，並且避免群聚休憩。

為配合防疫措施，鎮瀾宮推出「大甲媽祖遶境平安接駕3步驟」，鼓勵信徒透過網路直播參與進香、在大甲媽祖鑾轎經過路線，以「定點」等待，避免人流移動、設置簡單香案，當媽祖鑾轎經過時，雙手合十，以「心香」代替躦轎。

還願的信眾可擇一定點跪接大甲媽祖，疫情期間可暫緩徒步跟隨，換個適當的方式，更能展現對媽祖的感謝。（編輯：郭諭儒）1110401