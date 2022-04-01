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大甲媽祖APP線上遶境 走完全程頒證書

2022/4/1 10:59
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）大甲媽祖遶境進香活動4月8日起駕，因應防疫，鼓勵信徒線上遶境，「大甲媽祖APP」新推出遶境護照功能，走完全程且有使用APP記錄者，鎮瀾宮頒發遶境證書。

大甲媽祖遶境進香將在4月8日晚上11時5分起駕，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大甲鎮瀾宮除採取實名制，並取消鑽轎底，而且參與遶境進香人員也須施打3劑疫苗，更鼓勵信徒透過「大甲媽祖APP」線上參加遶境。

逢甲大學今天發布新聞稿指出，「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖APP」，由逢甲大學團隊連續17年公益贊助，提供媽祖鑾轎衛星定位、導航、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務、查詢遶境進香路線資訊，方便無法全程參與的信徒，配合媽祖鑾轎的即時位置資訊，輕鬆規劃跟轎行程。

「大甲媽祖APP」不只在手機上可查到媽祖鑾轎的即時位置、超商、速食店、加油站、盥洗站、救護站、微笑單車站點等資訊，也可透過鑾轎上的4支攝影機，從鑾轎視角看到遶境實況。

今年推出優惠商家資訊平台，下載APP並登入商家平台，即有機會獲得超商提供的免費美式咖啡。每天還提供免費限量平安符，以及粉絲專頁限量商品活動。

新上線的遶境護照功能，可記錄個人在遶境期間實地走訪各宮廟的最佳佐證，鎮瀾宮也將針對走完全程且有使用APP記錄的信徒頒發遶境證書。（編輯：唐聲揚）1110401

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