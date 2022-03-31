大甲媽將遶境 醫師陳錦煌籲供餐迎香客落實防疫

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大甲媽祖遶境進香活動將於4月8日晚間起駕，前新港文教基金會董事長、醫師陳錦煌建議家庭接待香客時，注意衛生清潔，盥洗用具分開，供餐以餐盒取代分菜，落實防疫。圖為110年大甲媽遶境抵達新港崙子橋情況。中央社記者蔡智明攝 111年3月31日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）大甲媽祖遶境活動4月8日晚間起駕，醫師陳錦煌認為，COVID-19疫情未趨緩，家庭接待香客時，注意衛生清潔，盥洗用具分開；不在供餐點聚集食用，以餐盒取代分菜，落實防疫。

前新港文教基金會董事長陳錦煌在臉書（Facebook）貼文指出，迎接大甲媽布條已掛出了，面對即將到來的大甲媽祖遶境，建議新港社區作好防疫，並指出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron及其變種病毒，似乎較少經由附著物體表面傳染，大都在口沫橫飛時易傳染給別人。

陳錦煌今天告訴中央社記者，大甲媽祖遶境有幾個防疫重點不能忘記，首先是個人防疫，避免「三密」－密切接觸、密閉空間、密集人群；打好、打滿3劑COVID-19疫苗；若是高風險族群（老人、多重慢性疾病、免疫有問題、肥胖、癌症）參加線上遶之旅，保護自己、保護別人。

其次為家庭防疫，家庭有接待香客，注意衛生清潔，盥洗用具分開，浴室特別注意分區使用及清理。

最後是社區防疫，針對感染熱點，盡早規劃動線，實名制落實、廟口敬拜儀式簡化，祭祖大典盡可能移到線上，實體部分要求社交距離的保持；供餐地點，以餐盒取代分菜，戴口罩、洗手、量體溫、落實實聯制，不在供餐點聚集食用。

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另外，學校環境隨時清理、消毒、特別注意廁所、上課桌椅、教室內睡覺注意通風；加強攤販管理、口罩、量體溫、洗手、消毒、安全距離、樣樣不能免。陳錦煌表示，民眾要超前部署，媽祖會保佑大家。

新港奉天宮指出，大甲媽預定4月11日抵達新港，遶境接待團隊、參與人員都需打滿3劑疫苗，並造冊發給識別證，防疫措施參照去年標準辦理，但會視情況調整。（編輯：戴光育）1110331