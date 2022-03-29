因應疫情遶境新規 大甲鎮瀾宮：參加須打3劑疫苗

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中央公布遶境新規定，包括打滿3劑疫苗才能參加等。4月8日將遶境起駕的大甲鎮瀾宮表示，全力配合政府防疫政策。圖為2020年大甲媽祖起駕，轎班扛著鑾轎在擠滿人群的街道中緩步前行。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）因應國內疫情發展，中央今天公布遶境新規定，包括禁鑽轎底、不搶轎及打滿3劑疫苗才能參加等。將於4月8日遶境起駕的大甲鎮瀾宮表示，全力配合政府防疫政策。

由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未趨緩，對於寺廟遶境活動，中央今天公布新規定，包括禁鑽轎底、不搶轎，打滿3劑COVID-19疫苗才能參與遶境，不能分食及禁止邊走邊吃，提供盒裝食物等。

對此，即將展開9天8夜遶境活動的大甲鎮瀾宮表示，全力配合政府防疫政策，包含全程戴口罩、不鑽轎底、不搶轎，提供盒裝餐點，不能邊走邊吃，避免群聚休憩，並提供活動現場直播。

鎮瀾宮指出，將統一要求董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊，都要完成3劑疫苗注射，才能參加今年大甲媽祖遶境進香活動，其他相關沿途路線宮廟、周邊團體等，也都會盡全力一一致電說明。

由於遶境進香很多都是自發性香客或觀光客、自行組團、附近居民等，大甲鎮瀾宮表示，將透過粉絲團及媒體宣傳，呼籲大家配合並支持防疫政策。

為了能有效識別是否打滿3劑疫苗，鎮瀾宮指出，凡是施打3劑疫苗並下載數位健康證明或提供其他疫苗證明者，廟方會提供「疫苗3 OK」的識別證，所屬團隊和單位會憑造冊名單發放，考量隨行香客需求，近日會在鎮瀾宮粉絲團公告發放日期，提醒大家踴躍主動索取。

鎮瀾宮同時呼籲，希望大家不要提供不實證明，或是偽造防疫證明或識別證，若有危害活動安全或損害名譽者，將追究相關責任。（編輯：郭諭儒）1110329