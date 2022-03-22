迎大甲媽遶境彰化 動員3000人次警力防搶轎

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動4月8日起駕，為防範民眾搶轎，彰化警方規劃3000人次警力，部署在彰化市民生路地下道等地點維持秩序，也禁止民眾「稜轎底」，做好COVID-19防疫。

2022台中大甲鎮瀾宮媽祖4月8日晚上起駕，展開為期9天8夜的遶境活動，沿路將行經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義等縣市，路程達340公里。

大甲媽鑾轎預計4月9日從台中市進入彰化縣，一整天將在彰化市區遶境。以往媽祖鑾轎進入彰化市民生路地下道、南瑤宮及天后宮等地點時，由於人潮眾多，易發生搶轎及推擠衝突。

去年大甲媽鑾轎去程行經彰化市民生路地下道時雖未發生衝突，但回程行經北斗奠安宮時，有民眾為搶看媽祖鑾轎發生推擠衝突。

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彰化縣警察局人員今天接受中央社記者電訪時指出，今年大甲媽遶境活動勤務比照去年辦理，全縣將出動3000多人次員警及500多人次義警，針對彰化市民生路地下道、南瑤宮及天后宮等人潮聚集及容易發生搶轎地點，進行部署。

警方指出，除了會安排員警護轎外，另在容易發生搶轎的民生路地下道擺放拒馬，進行交通管制，禁止車輛進入；為做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，今年仍禁止「稜轎底」。（編輯：戴光育）1110322