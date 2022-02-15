大甲媽祖遶境4/8起駕 落實防疫戴口罩、餐點分裝
2022/2/15 18:28（2/15 19:39 更新）
大甲鎮瀾宮2月15日依例在元宵節擲筊擇定大甲媽祖9天8夜遶境進香時程，4月8日晚間11時起駕。圖為2020年大甲鎮瀾宮媽祖起駕。（中央社檔案照片）
（中央社記者趙麗妍台中15日電）大甲鎮瀾宮今天依例在元宵節擲筊擇定大甲媽祖9天8夜遶境進香時程，4月8日晚間11時起駕。今年遶境主題「同心」，鎮瀾宮說，盡力做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫。
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，路程達340公里，沿途包括台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義，年年吸引百萬香客參與。
鎮瀾宮表示，疫情影響，辦活動相當難，但秉持崇敬媽祖，彼此在各自崗位努力，「同心」完成媽祖遶境。
大甲鎮瀾宮下午舉行筊筶典禮，董事長顏清標率全體董監事向媽祖上香參拜後，隨即擲筊請示媽祖。
遶境進香活動延續前2年防疫規劃，除要求所屬工作人員造冊、每天消毒車輛及量體溫，全程戴口罩，為保持社交距離，宣導「不稜轎底」。遶境期間，社群網站臉書（Facebook）粉絲團直播，呼籲信徒不用到現場，可透過畫面感受氛圍。
顏清標呼籲信徒，參加遶境須戴口罩，至於沿途信眾推出各式點心站，鎮瀾宮呼籲以餐盒或袋子分裝，避免人潮聚集。（編輯：李明宗）1110215
台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，董事長顏清標（中）15日擲筊請示媽祖，擇定4月8日晚間11時起駕。中央社記者趙麗妍攝 111年2月15日
台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，路程長達340公里，沿途行經台中、彰化、雲林及嘉義等地，年年吸引百萬香客參與，15日擲筊擇定今年活動時程，將於4月8日深夜起駕，4月17日回鑾。中央社記者趙麗妍攝 111年2月15日
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