入境檢疫放寬最快3月 跨境旅遊估最快第3季開放

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（中央社記者余曉涵高雄14日電）指揮中心今天宣布入境居家檢疫最快3月中放寬。交通部觀光局長張錫聰今天也說，目前持續做開放相關準備，跨境旅遊部分也希望最快在第3季開放，但仍待跟業者及指揮中心討論。

據中央流行疫情指揮中心規劃，將縮短居家檢疫天數為10天，以自宅或親友住所1人1戶為原則。PCR檢測入境時及檢疫期滿前（第10天）各1次；檢疫第3天、第5天、第7天以及自主健康管理第6至7天，各執行1次家用快篩，放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。

對此，交通部觀光局長張錫聰今天聽取台灣燈會相關簡報後接受媒體聯訪時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對跨境旅遊的影響最大，尤其對經營跨境旅遊業者跟接待國際旅客來台飯店等衝擊最大。

張錫聰指出，為了未來開放跨境旅遊觀光局已經做了很多準備，也開過8次小組會議，不定期與相關業者座談，也已經研擬建議說帖，希望分階段有條件開放跨境旅遊供指揮中心參考。

張錫聰指出，日前觀光業者與指揮中心、觀光局等單位共同開會研商，在疫苗施打覆蓋率等條件下，除了3月有機會開放商務旅客之外，Q3跟Q4有機會可以開放跨境旅遊，但到底是要先開放團體旅遊還是先開放自由行，又或者是團體旅遊跟自由行同步開放，以及開放時間點等，都還要再具體討論才能定案。

對於商務客的旅客資格，張錫聰也認為不一定是要有接單買單的商務旅客，從事商務考察等都有機會被納入開放資格，到底要如何界定商務客的資格，還要再進一步溝通。

至於旅遊業者反映開放太晚宣布會導致旅行社出團規劃來不及，張錫聰也回應，雖然目前跨境旅遊有露出曙光，但是業者是先行準備，預售開賣部分，目前還不是最適當的時機。

張錫聰強調，旅遊業者希望有生意做最重要，而不是一直領紓困金，期待疫情露出曙光後，可以適度鬆綁或開放跨境旅遊，讓踩線團、旅展等都可以順利開展，後續觀光局也將會對相關問題進行探討並跟指揮中心討論，把準備工作做好。（編輯：陳仁華）1110214