入境檢疫放寬 3月中旬前可望上路

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北14日電）指揮中心規劃調整國內入境檢疫政策，檢疫天數縮短為10天，以在家1人1戶為原則，指揮官陳時中今天表示，以第3劑覆蓋率達5成為目標，推估新制最快有望3月中旬前上路。

據指揮中心規劃，將縮短居家檢疫天數為10天，以自宅或親友住所1人1戶為原則。PCR檢測入境時及檢疫期滿前（第10天）各1次；檢疫第3天、第5天、第7天以及自主健康管理第6至7天，各執行1次家用快篩，放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。

指揮中心指揮官陳時中下午疫情記者會表示，入境檢疫新制上路需評估3大關鍵，首先是持續觀察本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向，須維持穩定可控；再者，是國內1至3劑疫苗覆蓋率，尤其第3劑達5成以上是訂定目標；最後是需有完備配套措施，盼3月中旬前上路。

媒體詢問，新制上路後，登機前檢附PCR採檢陰性證明是否延續，或要求出示接種疫苗證明。陳時中說，不排除取消登機前2天內陰性證明，可能改為加強邊境PCR檢驗；至於疫苗證明，由於接種主要是降低重症及死亡率，對防堵傳播效果相較低，所以不會以施打情況作為入境門檻或區別。

據自由時報報導，未來研擬減低入境障礙、簡化方案，需搭配提高篩檢頻率，家用快篩將作為篩檢第一線，PCR核酸檢測將調整為第二線。陳時中說，當然有這樣可能，根據快篩頻率及準確度漸次調整比重，確保達到較好的圍堵疫情效果。

至於台灣民眾何時返國可完全免檢疫，外界關注是否可能趕在今年暑假前上路，陳時中坦言，雖然希望疫情趕快不見，不敢斬釘截鐵講，入境防疫完全不管制可能性不高，「先不要抱這樣期待」。

針對觀光業開放，陳時中說，觀光放寬會比商務更晚，觀光旅遊要一步一步來，整體觀光業復甦需要時間，現在已經著手與交通部及觀光業者進行前驅準備，若業者有需求，彼此可定期討論。（編輯：方沛清）1110214