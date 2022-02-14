檢疫縮為10天可1人1戶在家執行 擴大商務客入境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北14日電）各國近期開始著手重啟國門，指揮中心今天說明入境檢疫政策調整規劃，入境檢疫確定縮短為10天，且以自宅或親友住所1人1戶為原則，且同步擴大商務客入境條件。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情長達兩年以上，依國內現行檢疫，分為14+0+7、10+4+7及7+7+7共3項方案，A方案14天皆須居住防疫旅館或集中檢疫所檢疫，B方案及C方案可「1人1室」回家檢疫4天或7天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，依據春節前後本土疫情趨勢、有效再生數（Rt值）、檢驗陽性率及不同Omicron基因序列傳播鏈等疫情狀況統計，顯示春節期間國內本土疫情穩定可控。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

陳時中說，經審慎考量Omicron有縮短潛伏期跡象，暴露病毒後7天及10天內發病者比率分別達95%及99%以上，感染Omicron住院率及死亡率較其他變異株低，在國內持續提升疫苗基礎劑及追加劑接種率下，未來個案將以無症狀或輕症居多，參考鄰近日本、韓國、香港及新加坡縮短檢疫措施。

陳時中說，研擬未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」。未來居家檢疫場所以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。

依指揮中心規定，目前可申請入境的外籍人士為境外學生、國人外籍配偶與未成年子女、持有效居留證的非本國籍人士（含外國人、陸港澳人士等，不含移工及學生）外籍配偶及未成年子女，以及具有緊急或人道考量等經專案許可者；另還有印尼、越南、菲律賓與泰國移工可專案入境。

陳時中說，未來放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。入境人員檢測措施部分，入境時及檢疫期滿前（第10天）各1次，計2次PCR檢測；檢疫第3天、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，計4次家用快篩試劑。

陳時中強調，因應檢疫措施調整規劃，已研擬提升1至3劑疫苗覆蓋率及長者接種率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實1人1戶和防疫旅館嚴格防疫管理。

同時強化企業自主防疫應變管理計畫、商務入境專案管理等防疫配套管理措施，並將持續監測國內外疫情趨勢及社區傳播風險，陳時中說，上述檢疫放寬模式將適時公布實施時間及執行細節。（編輯：管中維）1110214