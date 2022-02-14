鬆綁國際商旅客來台有譜 工商界：既期待又怕受傷害

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（中央社記者曾智怡台北14日電）指揮中心擬開放國際旅客來台邊境管制，商總理事長許舒博表示，為維持內需動能，國門開放勢在必行，能否有效落實邊境普篩作業極為關鍵，否則飯店因確診者反覆執行清消作業，將徒增營運成本，「觀光業有很大期待，但也怕傷害」。

全國中小企業總會理事長李育家則說，國內防疫得宜，但目前境外疫情狀況較為嚴肅，提醒政府應以疫情控制為前提，進行滾動式放寬調整。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但不少國家陸續開放國門。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，盼找出「台灣模式」，商務客優先開放，預估時間最快可能是2月底。

根據自由時報報導，除放寬商務客檢疫措施外，觀光旅遊層面也啟動前置作業，將優先開放國際旅客來台，民眾要到海外旅行稍微晚一點。

今天行政院最新指示，請指揮中心針對居家檢疫或商務人士入境等規範，研議是否需要進行合理調整。

許舒博今天接受中央社記者電訪時表示，逐步解封是必然，否則內需市場沒有足夠消費動能，畢竟台灣依賴觀光與外來旅客，例如五星級飯店過去都接待商務客，台北可說是重災區，衝擊之大。

餐飲業也尚未恢復過去商機，甚至仍有店家關門，尤其現在零星個案頻傳，一般民眾還是會恐懼、顧慮；只靠外賣也不夠，因外送多針對年輕族群，中老年還是傾向在家自煮，出門吃飯意願並不高，導致傳統餐飲業復甦力道較弱。

不過，針對開放一事，許舒博表示，「觀光業有很大期待，但也怕傷害」，因飯店只要有染疫者住過，就像餐廳一樣，需暫停營業，負擔清消成本。因此，他認為，政府能否有效管控邊境，落實嚴謹的入境普篩作業程序，是未來開放以後成功與否關鍵。

李育家也認為，在國內疫情掌控得宜的情況下，當然要考慮經濟問題，適度開放邊境管制，但也不能因為速度加快，就影響疫情控制。根據目前狀況，這兩個月應是關鍵期，包含開放程度與模式，預估4月以後會塵埃落定。

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李育家指出，儘管縮短隔離期是眾人的期待，但於此同時，境外疫情狀況較為嚴肅，不大可能一下開放就免隔離；開放境外管制的話，一定要隨時滾動式調整，一切以防疫為前提。

李育家提到，商務客來台，疫苗施打劑次可列入通行證明；但對於民眾赴外國工廠視察，「要是在當地感染，就會比較麻煩」，如何累積國外開放經驗作為參考，制定最適宜的放寬措施，是極為關鍵之事。（編輯：潘羿菁）1110214