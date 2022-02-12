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何美鄉：台灣現階段防疫策略不宜清零 恐事倍功半

2022/2/12 15:03
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（中央社記者吳欣紜台北12日電）專家今天指出，台灣資料顯示染Omicron無症狀比例為46%，只要有一個無源頭本土病例就等同有另一無症狀感染者在社區，台防疫政策此時不宜持續定調為清零，恐事倍功半。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但已有不少國家陸續開放國門，疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，台灣會持續以清零的態度處理疫情。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉今天在臉書貼文指出，根據韓國及台灣的資料顯示，Omicron無症狀比例分別為47%及46%，以此比例來估算，只要有一起無源頭的本土病例出現，同時在社區的某處，也會有另一無症狀的感染者在社區中流通。

何美鄉說， 雖然防疫人員努力做疫調並匡列隔離，但這主要是預防此一病例直接相關的後續傳播鏈的快速擴增，但很難回溯去找到那一名既已存在的無症狀或輕微症狀者，因此台灣防疫政策在此時不宜持續定調為清零，因為恐事倍功半，且成功率極低。

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何美鄉強調，台灣現在防疫考量應是如何讓病毒進入國土，並以最低的危害，進入有控制性的社區傳播，如此才有機會到達疫情的終點，否則台灣會持續像一個真空的防疫泡泡，隨時都有可能意外地被戳破，而進入疫情失控的狀況。

何美鄉認為，等冬季寒流過後，台灣氣溫更溫暖、疫苗施打率再高一點，屆時國際疫情也將舒緩許多，以及當民眾對於逐步解封可能遇到的危機作演練與準備時，「如何在最不幸失控的狀況下，仍可把災害降到最低等」，以及國人都做好心理準備、能接受一定程度不可避免的傷害，就能進入下一階段，台灣目前正面臨COVID-19關鍵的最後一役。（編輯：陳政偉）1110212

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