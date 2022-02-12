美CDC研究：加強針4個月後保護力大幅下降

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美國疾病管制暨預防中心一項新研究顯示，輝瑞/BNT、莫德納等mRNA疫苗加強針施打後4個月，保護力會大幅下降。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）一項新研究顯示，輝瑞/BNT、莫德納等mRNA疫苗加強針施打後4個月，保護力會大幅下降。專家表示，長輩和免疫力低下族群可能得再打第4劑。

雖然目前有充分證據顯示，COVID-19疫苗完整接種兩劑後，保護力會隨時間而下降，但關於加強針的效力持續時間，相關文獻相對較少。

法新社報導，這份新研究涵蓋時間從2021年8月26日至2022年1月22日，根據出現類COVID-19症狀的24萬1204次急診就醫次數，與較嚴重症狀的9萬3408次住院治療等案例進行研究。

研究發現，在Omicron為主要流行株期間，第3劑加強針的保護力在施打2個月後為91%，但4個月後會降為78%；同時，第3劑對預防染疫後須急診的有效性，接種2個月後是87%，但4個月後會下降至66%，5個月後僅剩31%。

研究的作者群總結說：「mRNA疫苗提供的保護，在接種第3劑後的幾個月內會減弱，此一研究發現凸顯進一步考慮後續加強針以維持或改善保護的重要性。」

拜登政府首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）9日在白宮簡報會表示，像是老年與免疫功能低下的族群，可能有必要施打第4劑疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110212