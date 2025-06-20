罷免成案7/26投票 台北5藍委籲選民投下不同意票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北20日電）中選會今天宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投票。國民黨立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆等5位台北市立委發表共同聲明，「一個都不能少」，呼籲選民在7月26日出門投下「不同意罷免」票。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議今天審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。

國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆晚間發出共同聲明表示，一個都不能少，堅定反惡罷，請台北市的好朋友在7月26日出門投票，投下「不同意罷免」。

聲明指出，民進黨發起的大惡罷是史無前例的惡質罷免，幾乎將所有的在野黨區域立委集中罷免，甚至扣上紅帽，在中華民國當中分裂彼此、挑起矛盾。民進黨正事不做、民生不顧，只會鬥爭。反對罷免，就是對賴清德政府投下不信任票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明指出，5位國民黨台北市立委共同替台北市爭取每年新台幣416億元的預算，將與台北市長蔣萬安一起推動建設，讓台北更好。若是台北市的立委被罷免，台北市民的權益將會被中央全數收回，被刪除的補助款包含中低收入戶津貼、營養午餐等，租金補貼也將不復存在。

聲明表示，相信台北市民雪亮的眼睛，能夠做出最正確的選擇。在7月26日堅定出門投票，投下「不同意罷免」，台北市5席立委一個都不能少，讓惡質罷免失敗，中華民國的民主才會大成功。（編輯：林興盟）1140620