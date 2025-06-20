前央視記者王志安遭管制入境 提行政訴訟敗訴

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（中央社記者林長順台北20日電）前央視記者王志安以觀光名義抵台卻上脫口秀節目，遭內政部移民署廢證、管制入境。王志安訴願遭駁後，提起行政訴訟。台北高等行政法院今天判決王志安敗訴，可上訴。

王志安去年1月持觀光簽證抵台後，參加脫口秀「賀瓏夜夜秀」，並發表訕笑身障人士的爭議言論。移民署認定王志安申請赴台的事由與許可目的不符合，廢止其入境許可，管制5年不予許可赴台觀光。

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對此，王志安不服提起訴願，行政院以王志安行為與許可目的觀光無直接關聯，也非觀光必然附隨行為，且未限制言論自由等，決定駁回訴願。王志安提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，內政部以王志安於經許可抵台從事觀光活動期間，從事與許可目的不符的活動為由，以原處分廢止其許可，並註銷其入出境許可證，且自廢止許可之翌日起算5年內，不予許可其申請赴台從事觀光活動，認事用法俱無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合。王志安提告無理由，判決駁回，可上訴。（編輯：戴光育）1140620