陳時中：專家討論第4劑疫苗與5至11歲兒少是否開打

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防疫指揮官陳時中說，5至11歲兒少是否打疫苗、12至17歲是否打第3劑以及第4劑是否開打，都將由專家討論。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北26日電）指揮中心指揮官陳時中今天透露疫苗規劃與3大疫苗採購到貨進度，觀察重點包含5至11歲是否打疫苗、12至17歲是否打第3劑，以及第4劑是否開打，將由專家討論。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心統計，昨天疫苗接種32萬3645劑，以輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗最多；截至目前疫苗涵蓋率第1劑81.37%，第2劑74.02%，基礎加強劑0.66%，追加劑19.16%。

陳時中今天在疫情記者會上說明疫苗規劃與採購到貨狀況。他透露，這兩天還有一批BNT疫苗到貨，連同上一批到貨的BNT疫苗，經封緘檢驗完畢約有300萬劑。

陳時中提到，莫德納（Moderna）疫苗昨天有151.21萬劑抵台，下月應該還有莫德納疫苗到貨；今、明年度各採購2000萬與1500萬劑，昨天到貨的疫苗即屬2000萬劑的一部分；另也採購500萬劑阿斯特捷利康（AZ）次世代疫苗。

目前追加第3劑疫苗持續接種，陳時中說，之後將觀察3大重點，包含5至11歲兒童是否需要打疫苗、12至17歲青少年是否追加第3劑，以及第4劑是否開打，指揮中心會檢視國際資料，並由專家討論提供政策建議。

媒體提問在國外接種疫苗與俗稱「疫苗護照」的數位新冠病毒健康證明事宜，陳時中說，目前台灣已與歐盟相互認證，但要如何認證在其他國家施打的證明，未來將與個別國家洽談，若相互認證，就有機會納入台灣的疫苗護照。

此外，媒體提問傳出將徵用百萬劑快篩試劑，陳時中說，並非徵用，而是要購買快篩試劑，目前已訂定共同供應契約，約準備800萬劑，其中將先準備約50萬劑，提供必要時使用。

陳時中提及，目前N95口罩等個人防護裝備（PPE）足夠，台灣生產且品質優良，經衛生福利部食品藥物管理署檢驗通過；檢測試劑也有購買並儲備，治療藥物已準備，疫苗也持續到貨。（編輯：張雅淨）1110126