第3劑疫苗近30萬人搶約 67萬莫德納已預約逾3成

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第21期疫苗26日上午起開放預約第3劑，全台開出147.9萬接種量能，短短3小時已有29.2萬人完成預約，預約率19.75%。圖為台北車站大廳疫苗接種站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北26日電）第21期疫苗今天上午起開放預約第3劑，全台開出147.9萬接種量能，短短3小時已有29.2萬人完成預約，預約率19.75%，其中莫德納疫苗最踴躍，67萬名額已預約32%。

為加速第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，1922疫苗預約平台今天上午10時起，依年齡分流開放預約，廠牌含莫德納、BNT、高端及AZ疫苗，預計2月7日至2月13日施打，力拚2月底第3劑疫苗施打率達5成。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，第21期全台共開出147.9萬劑疫苗接種量能，今天上午10時至下午1時，短短3小時已有29.2萬人預約、預約率19.75%。

莊人祥說，進一步分析4廠牌疫苗預約狀況，以莫德納疫苗預約狀況最踴躍，67萬名額中已有21.6萬人預約、預約率約32.3%；BNT疫苗開出66.4萬名額，已有5.6萬人預約、預約率約8.44%。

莊人祥指出，高端疫苗共開出11.7萬名額，已有1.8萬人預約、預約率15.7%；AZ疫苗共提供2.6萬名額，共1057人預約、預約率3.97%。

莊人祥強調，第21期疫苗預約將開放至明天下午4時止，呼籲符合資格民眾盡快預約施打。（編輯：陳政偉）1110126