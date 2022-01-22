宗教場所人流管控春節停辦搶頭香 不提供籤筒供盤

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（中央社記者賴于榛台北22日電）本土疫情升溫，內政部長徐國勇今天表示，宗教團體即日起停止辦理遶境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動；此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌上午要求強化各項防疫措施。

徐國勇今天出席中央流行疫情指揮中心記者會時提醒，疫情升溫，請民眾至宗教場所，務必全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離；也請民選公職人員及政府官員，春節期間勿到宗教場所跑攤。

他表示，為避免春節期間民眾踴躍參與宗教活動而擴大疫情，自即日起，宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動。

徐國勇說，宗教場所同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用，建議有相關需求的民眾自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具；而民眾點光明燈、捐款、解籤等排隊人龍，也要維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

此次也要求民眾進入宗教場所禁止飲食，徐國勇提醒，春節期間活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒、碗方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。

徐國勇說，若能做好人流管制及各項防疫措施的500人以上宗教活動，在提報防疫計畫並經地方政府同意後，才能辦理。

他表示，宗教場域若提供一般民眾暫時住宿的香客大樓、會館等，除同住家人外，以一人一室為限，若相關住宿是通鋪，也是同室只住一人。

另外，要請宗教場所內部人員儘速至少接種2劑疫苗，並妥善規劃民眾出入動線，遇有民眾聚集時應主動疏導。（編輯：黃國倫）1110122

（指揮中心提供）

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