高雄港船舶維修員染疫 登船未掃實聯制將罰10萬

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高雄市1家3口確診COVID-19，經擴大篩檢，21日再新增10人確診染疫，其中包含與高雄港新光輪相關者7例，市府在高雄港34號碼頭設置快篩站，醫護團隊進駐進行PCR擴大篩檢作業。中央社記者董俊志攝 111年1月21日

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）一名高雄港船舶維修人員疑修外籍船而感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。交通部航港局發現這名維修人員登船未掃實聯制，今天初步決議依商港法對維修員開罰新台幣10萬元。

這名染疫船舶維修人員先造成家人確診，之後同職場工作者、同搭交通船者及診所接觸者等多人陸續傳出確診。

交通部下午舉行擴大防疫會議，交通部長王國材對高雄港區船舶維修人員登船從事維修而遭染疫一事，非常重視，並指示，對未依規定登船者，應依商港法罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰，針對未依規定要求船舶保全員管制登船人員者，同樣處以10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

航港局向媒體證實，因這名維修人員未依規定上船時掃實聯制，船商也未做好管控，初步決議對違反規定的維修人員及船商都各開罰10萬元。

交通部次長祁文中接受媒體聯訪說，他今天趕赴高雄港了解狀況，這名船舶維維修人員不但未依規定登船，上船後還與船員有不必要的互動，甚至共餐，都違反防疫規定，船商的登船管理也未落實，連日用品供應商都可上船。

交通部在會中也決定，提升登船人員（如：船舶維修人員）防護設備所需包含口罩、面罩等規定，除應考慮工作特性外，更應考慮接觸風險因素，儘速與疫情指揮中心討論。

交通部也指示應加強交通船載送登輪人員務必掃描QR code，並留實名資料，以供查核。（編輯：陳政偉）1110121